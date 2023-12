Experten zum Thema Stress: Dr. med. Ulrich Bauhofer

Dr. med. Ulrich Bauhofer ist Ayurveda-Spezialist und betreibt eine ayurvedische Praxis in München, berät Unternehmen in Fragen des Gesundheitsmanagements, hält Vorträge und Seminare. Er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Ayurveda. Vor Kurzem ist sein neues Buch erschienen: In Balance leben. Wie wir trotz Stress mit unserer Energie richtig umgehen (Südwest Verlag)

Internet: www.drbauhofer.de

Interview

Stress war früher an und für sich eine gesunde Reaktion. Sind wir heute noch Situationen ausgesetzt, in denen wir im ursprünglichen Sinne auf Stress reagieren? Wenn ja, welchen?

Die Natur hat die Stressreaktion als einen Überlebensreflex konzipiert. Wenn unsere Ahnen bei der Nahrungssuche plötzlich vor einem wilden Tier standen, gab es nur die Alternative: Kampf oder Flucht. Darum heißt die Stressreaktion auch „Fight or Flight Response“. Natürlich reagiert unser Körper heute immer noch ganz genauso, wenn unser Leben in Gefahr ist.

Welche Situationen sind im Gegensatz dazu ungesund?

Wenn Sie mit Ihrem Auto wohlbehütet in einem Stau stehen, aber Ihr Körper so reagiert, als wäre ein Tiger hinter Ihnen her, dann ist das ungesund. Wenn Sie einen Rüffel von Ihrem Chef bekommen, Ihr Organismus als Resultat jedoch die „Fight or Flight Response“ aktiviert, ist diese Reaktion inadäquat. In der heutigen Zeit stimulieren in den allermeisten Fällen Reize unseren Stressreflex, die nichts mit unserem Überleben zu tun haben. Dadurch mutierte die lebensnotwendige Stressreaktion zu einem der bedeutendsten Krankmacher.

Woran merke ich persönlich, ob mein gesundes Maß an Stress überschritten ist?

Kürzlich beschrieb mir ein Manager seine Situation: „Ich habe einen Superjob, eine tolle Familie, ein schönes Haus mit einem traumhaften Garten, ich verdiene viel Geld –

und nichts macht mir mehr Freude.“ In solch einem Fall ist das Maß bereits mehr als voll. Müdigkeit, Antriebsarmut, Lustlosigkeit, Schlaflosigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, Angstzustände und depressive Verstimmung sind klare Warnsignale der Erschöpfung. Aber auch körperliche Störungen wie Spannungskopfschmerzen, Rückenprobleme, Reizmagen oder Bluthochdruck können auf eine übermäßige Stressbelastung hinweisen.

Was ist für Sie der erste Schritt, um Stress abzubauen?

Ein effektives Energiemanagement. Identifizieren Sie Ihre Energieräuber und Ihre Energiespender. Achten Sie darauf, dass Ihr Energiekonto nicht fortwährend ins Minus rutscht. Gewöhnen Sie sich an, immer so viel zu schlafen, dass Sie sich wirklich ausgeruht fühlen. Ernähren Sie […]