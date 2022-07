Wahre Entspannung

Was genau verstehen wir eigentlich unter Entspannung, und deckt sich diese Vorstellung mit echter Entspannung? Und vor allem: Wie kann man zu einem nachhaltig entspannten Menschen werden, der sich immer wieder in diesem Zustand verankern kann?

Ganz entspannt ein rundum erfülltes Leben genießen – mal ehrlich, im Grunde wollen wir das doch alle. Die meisten von uns halten diesen Zustand jedoch für schwer zu erreichen. Das ist keineswegs verwunderlich, denn unser Alltag wird von vielen verschiedenen Einflüssen geprägt. Und es ist nicht immer leicht, diese in einen harmonischen Einklang zu bringen. Neben Familienleben, Single-Haushalt oder Wohngemeinschaft, inmitten unserer klingelnden Handys, die zumeist mehr Messenger-Apps enthalten, als wir Finger haben, gehen die meisten von uns einem Beruf nach, haben Freunde, Hobbys und mehr. Wir wollen Spiritualität leben, Zeit für Entspannung finden – die Liste ist lang. Täglich bewältigen wir große und kleine Herausforderungen. Da ist es kein Wunder, dass wir uns schnell überfordert oder ausgelaugt fühlen können. Dabei lieben wir den Geschmack der vielen Möglichkeiten, die uns heute – mehr denn je – offenstehen. Wie können wir also unser turbulentes Leben ohne Hektik erfahren? Wie können wir diese Vielfalt und die Herausforderungen genießen, ohne das Gefühl zu haben, überrollt zu werden?

Die zentrale Frage ist: Wie bleiben wir bei all diesen verschiedenen Eindrücken, Anforderungen und Aufgaben entspannt?

Warum ist Entspannung wichtig?

Wenn wir an Entspannung denken, dann möchten wir uns von einem stressigen Tag erholen, angestaute Emotionen befreien und einen klaren Kopf bekommen. Dieser Wunsch nach Entspannung sollte ernst genommen werden. Heute wissen wir, dass Dauerstress unseren gesamten Organismus schwächen kann. Wenn der Körper über einen längeren Zeitraum hinweg Stresshormonen ausgesetzt ist, dann schwächt das unser Immunsystem. Chronischer Stress kann so nachweislich zu körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen führen. Der Wunsch nach Entspannung hat demnach auch einen wichtigen gesundheitlichen Nutzen.

Eins der häufigsten Missverständnisse darüber, wie Entspannung funktioniert, bezieht sich auf das Nichts-Tun. In vielen Köpfen kursiert die Vorstellung, dass Entspannung „Nichts-Tun“ bedeutet. Dabei sind gerade Aktivität und Bewegung und die daraus resultierende Vitalität ein wichtiger Faktor, um sich wirklich zu entspannen. Da Stress und Beunruhigung eine subtile Art der Bedrohung darstellen, wird in jenen Momenten in unserem Organismus evolutionsbedingt alles auf Bewegung eingestellt. Damals war das hilfreich, weil man sich vor echten Gefahren schützen und eventuell fliehen musste. Heute müssen wir einen gesunden Weg finden, mit diesen Stressreaktionen umzugehen. Der beste Beweis dafür ist der allseits bekannte „Tag auf der Couch“, den […]