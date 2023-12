Deine Yoga-Praxis zum Thema Selbstfürsorge

Beende deine Praxis mit dem Drehsitz, Parivritta Sukhasana. Auch diese Haltung stimuliert dein Herz-Chakra und hilft dir, einen wohlwollenden Blick nach innen zu richten. Unterstütz dich bei der Innenschau mit der Affirmation: „Ich erkenne mein wahres Selbst.“

Mach es dir nun ganz bequem für dein Shavasana. Schließ dazu sanft die Augen und spür deine Atmung. Gib dein ganzes Gewicht an den Boden ab. Wie geht es dir nach der Yogapraxis? Spür nach.

When you love yourself, you glow from the inside. You attract people who love, respect, and appreciate your energy. Everything starts with and how you feel about yourself. Start feeling worthy, valuable and deserving of receiving the best that life has to offer. Be magnetic.

Idil Ahmed Idillionaire