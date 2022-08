Schlaf gut! – 10 Tipps für bessere Schlafgewohnheiten

Dein Schlaf beeinflusst diese Aspekte: Appetit: Durch den Schlaf werden solche Hormone reguliert, die Hunger und Sättigung steuern. Dadurch sind wir in der Lage, angemessen zu essen und unser Gewicht zu regulieren. Entgiftung: Die Muskeln erhalten vom Gehirn ein Signal zur Entspannung und sorgen dafür, dass schädliche Proteine abtransportiert werden, die im Laufe des Tages entstehen. Erinnerungen: Das Gehirn verarbeitet im Schlaf, was wir tagsüber erlebt haben. Es entscheidet, was für uns von Relevanz ist und was wir wieder vergessen können. Herz und Blutdruck: Während der Nacht sinkt der Blutdruck, was dazu führt, dass das Herz und Blutgefäße weniger belastet werden. Dadurch nimmt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ab. Immunsystem: Im Schlaf werden entzündungshemmende Proteine und Abwehrsysteme wie T-Zellen gegen Infektionen produziert. Stimmung: Das emotionale Zentrum im Gehirn ruht, was zu einer Regulation der Stimmung führen kann. Auch wenn wir schlecht gelaunt einschlafen, kann es sein, dass wir nach einer Nacht, die wir durchschlafen, wieder frisch und entspannt aufwachen. Wachstum: Es werden Wachstumshormone freigesetzt, die beschädigte Zellen reparieren. Diese Zellen stärken auch Knochen und Muskeln. Zellreparatur: Wenn wir genügend Schlaf bekommen, werden Antioxidantien freigesetzt. Sie reparieren Hautverletzungen und hemmen Entzündungen.