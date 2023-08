Yogalehrer über Pranayama: Stefanie Arendt

Stefanie Arend ist seit 2007 Inhaberin eines Yogastudios und einer Praxis für Ernährungsberatung. Studium der Themen Yoga und Ernährung (Institut für Yoga und Gesundheit, Köln, Bildungswerk für therapeutische Berufe). 2010 Yin-Yoga-Ausbildung bei Paul Grilley. Juni 2011 bis Juni 2012 aufbauende Ausbildung für Yogalehrer bei Lord Vishnus Couch, Köln. Im Oktober 2011 Buchveröffentlichung „Yin Yoga – Der sanfte Weg zur inneren Mitte“, Schirner Verlag, das bei einer von „Yogaguide.at“ initiierten Leserwahl zum Yogabuch des Jahres 2011 gewählt wurde. Im Dezember 2011 Veröffentlichung der DVD zum Buch, im September 2012 Veröffentlichung der DVD „Yin Yoga & Yang Yoga“, Schirner Verlag. Internet: www.yin-yoga.de

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Wann haben Sie zum ersten Mal ganz bewusst geatmet?

Stefanie Arend: Da ich als Jugendliche viele Jahre Kampfsport gemacht habe, bin ich schon sehr früh mit der bewussten Atmung in Kontakt gekommen. Wenn du deinen Atem bei den Techniken entsprechend einsetzt, hast du eine unglaubliche Kraft, die dir zur Verfügung steht.

Wann haben Sie erkannt, dass Pranayama ein wichtiger Aspekt im Yoga ist?

Schon ziemlich zu Beginn. Viele Menschen finden ihren Kontakt zu Yoga erst mal über die körperlichen Asanas. In meinen ersten Yogakursen war das ganz ähnlich. Da ich aber mit gewissen Atemübungen aus dem Kampfsport schon vertraut war, konnte ich die Verbindung recht schnell herstellen.

Welche Rolle spielt Pranayama generell in Ihrer Tradition?

In der Tradition des Yin Yoga gibt es keine bestimmte Atemtechnik, die in den Übungen praktiziert wird. Es geht eher um die bewusste Atembeobachtung. Du setzt dich damit auseinander, wie dein Atem zu Beginn der Übung fließt, wie es nach zwei Minuten aussieht, und wie nach fünf Minuten. Du beobachtest, inwiefern sich der Atem verändert, je länger du in der Position bleibst.

Wie oft praktizieren Sie persönlich Pranayama?

Täglich, nicht nur auf der Yogamatte, sondern auch ganz besonders im Alltag. Es ist mein persönlicher Anker. Wenn ich mich nicht zentriert fühle, gehe ich über in die Vollatmung oder atme ein paar Atemzüge in der Ujjayi-Atmung. Das bringt mich sehr schnell wieder zurück in die Mitte.

Welche Rolle spielt er in Ihrem Unterricht?

Pranayama ist Bestandteil jeder meiner Unterrichtsstunden. In […]