Die Grundtypen der Atmung

Rückkehr zu einer gesunden Atmung durch Pranayama.

Im Yoga wird gelehrt, dass richtiges Atmen eng verknüpft mit körperlicher und geistig-seelischer Gesundheit ist. Solange wir uns der Kraft des Atems nicht bewusst sind, laufen wir Gefahr, zum Spielball unserer Gefühle, Gedanken und Erlebnisse zu werden. Wir überlassen dem primitiven Teil unseres Gehirns in vielen Situationen die Kontrolle und atmen wie im Flucht- oder-Kampf-Reflex unregelmäßig und hektisch. Auf diese Weise kommen wir schnell aus dem gesundheitlichen Gleichgewicht. Yoga-Praktizierende werden sich in einem ersten Schritt ihrer Atmung bewusst, nehmen sie einfach nur wahr, als seien sie unbeteiligte Zeugen. Zunächst ist dies ein passiver Prozess der Beobachtung. In den Atemübungen wird dann der Atem bewusst gelenkt.

Verschiedene Arten der Atmung

Es gibt die Bauch- und die Brustatmung sowie die obere Atmung. Im Ruhezustand und bei leichten Arbeiten atmet ein gesunder Mensch mit dem Zwerchfell. Dies wird Bauchatmung genannt und sollte das normale Atemmuster im täglichen Leben sein. Leider atmen viele Menschen als Folge von Stress, ungesunder Lebensweise, schlechter Körperhaltung, falscher Kleidung etc. nicht mehr richtig „in den Bauch“. Die Bauchatmung wieder zu erlernen und zum regelmäßigen Atemmuster zu machen, ist die erste wichtige Atemübung.

Bauchatmung

Die Bauchatmung ist zutiefst entspannend und beruhigend und sorgt für eine gute Funktion aller körperlichen Prozesse. In der Bauchatmung spannt sich das Zwerchfell an, drückt nach unten auf die Bauchorgane und massiert sie. Die Bauchdecke hebt sich leicht, um Platz für die Bauchorgane zu machen. Der untere Teil des Brustkorbs dehnt sich ein wenig, allerdings bleiben die Zwischenrippenmuskeln völlig entspannt. Auf diese Weise vergrößert sich der Brustkorb nach unten hin (vertikal), Luft strömt wegen des entstehenden Unterdrucks in die Lunge.

Die Bauchatmung regt die Verdauung, den Stoffwechsel und die peristaltischen Bewegungen des Darms an. Das Herz wird entlastet. Da sich die Lunge nach unten gut ausdehnen kann, wird die eingeatmete Luft gleichmäßig in den Lungenflügeln verteilt.

Brustatmung und obere Atmung

Während der Brustatmung und der oberen Atmung (auch Lungenspitzenatmung oder Schlüsselbeinatmung) wird beim Einatmungsprozess der Brustkorb aktiv geweitet, nach oben gezogen, nach vorne und seitlich ausgedehnt. Es sind die Zwischenrippenmuskeln und bei besonders tiefem Atmen auch die Halsmuskeln beteiligt. Das Brustbein wird dabei angehoben. Die Ausatmung erfolgt […]