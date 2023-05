Interview mit Nora Adamsons: Edelsteine und Frühlingsgefühle

Aktuell befinden wir uns im Wonnemonat Mai. Die Natur ist wieder in voller Farbpracht erblüht, Frühlingsgefühle machen sich breit. Auch wir fühlen uns endlich wieder leichter und beschwingter, das Verliebtsein und damit auch die Liebe rücken in den Vordergrund.

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Wie können wir diese frühlingshafte Energie mithilfe von Edelsteinen unterstützen?

Nora Adamsons: Edelsteine sind wunderbare Unterstützer und Erinnerer auf unserem Lebensweg, ich nenne sie daher Wegbegleiter. Mit ihren kostbaren Kräften können sie schlummernde Qualitäten in uns, die darauf warten, geweckt zu werden, an die Oberfläche holen und uns so helfen, unser volles Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Sie sind wie Schlüssel zu unseren inneren Türen, die wir vielleicht vor langer Zeit verschlossen haben. Die Edelsteine können uns nicht nur dabei helfen, aus dem Mangel herauszukommen, sondern uns auch an die Fülle in unserem Leben und in unseren Beziehungen erinnern. Wenn wir uns mit ihnen umgeben, können sie mit ihren Kräften auf uns wirken und uns an unsere guten Absichten und Intentionen erinnern.

Welche Steine helfen mir, mein Herz zu öffnen?

Der Herzöffner-Edelstein Nummer eins ist der Rosenquarz. Früher sagte man, er sei von Amor, dem Gott der Liebe, auf die Erde gebracht worden, damit er uns Menschen Liebe schenke. Er berührt uns mit seinen feinen und sanften Schwingungen an unserer puren Essenz, an unserem Herzen. Wenn wir auf die Welt kommen, besteht unser Kern aus bedingungsloser Freude und Liebe, unser Herz ist offen und voller Liebe, doch so viele Menschen haben aufgrund von verletzenden Erfahrungen in der Vergangenheit eine Schutzmauer um ihr Herz erbaut und es verschlossen. Der Rosenquarz hilft uns, auf die Frequenz der Liebe und Verbindung zu kommen, um uns selbst und anderen mit Mitgefühl, Vertrauen und mutiger Offenheit zu begegnen.

Die Liebe kann also als Urkraft verstanden werden, sie ist das wohl essenziellste Gefühl, das uns verbindet. Aber abgesehen davon, dass ich mein Herz für andere Menschen öffne, wie kann ich mich im ersten Schritt zunächst einmal mehr mit mir selbst verbinden?

Der wichtigste Schritt ist für mich erst einmal, dass ich mir Zeit für mich selbst nehme, um wirklich in mich hineinzufühlen. In unserem trubeligen Alltag sind wir meistens in einer ganz aktiven Energie, wir sind am Tun und Machen, hetzen von einem Termin zum anderen. Kein Wunder, dass wir dabei die Verbindung zu uns selbst verlieren, denn mit den Gedanken sind wir meist nur im Außen.

Ich lasse mich von meinen Mondstein-Schätzen, daran erinnern, mir Pausen zu gönnen und mir Zeit für mich zu nehmen. In dieser Zeit verbinde ich mich mit meiner Innenwelt und meinen Emotionen. Dabei ist es auch so wichtig, die unangenehmen Emotionen zu spüren, die wir im Alltag gerne von uns wegschieben. Der Mondstein unterstützt mich dabei, zur Ruhe zu kommen, um die volle Bandbreite an Emotionen wahrzunehmen. Mit ihm kann ich all die Facetten, ganz egal, ob sie leuchtend und funkelnd oder dunkel und matt sind, erkennen und annehmen. Erst wenn ich diese Facetten sehe, kann ich ergründen, woher sie kommen, reflektieren und mich selbst besser verstehen. Das hilft mir, meine Bedürfnisse zu erkennen, mir Mitgefühl entgegenzubringen und mir selbst mit mehr Toleranz und Geduld begegnen. Und letztendlich Akzeptanz und Liebe für mich zu entwickeln.

Was ist dein liebstes Edelsteinritual für mehr Selbstliebe?

Ich habe mir einen wunderschönen Selbstliebealtar mit meinen Edelsteinen kreiert. Bei dem Entstehungsprozess habe ich ganz bewusst Steine ausgewählt, die mich mit ihren Wirkungen an die Qualitäten erinnern, die ich bereits in mir habe und mich mit diesen Qualitäten verbunden. Die funkelnden Schätze erinnern mich an die Eigenschaften, die ich besonders an mir schätze, an wunderschöne Erlebnisse, die ich hatte und an die Fülle in meinem Leben. Es ist ein kleiner Ort, an dem ich immer zurückkommen kann, wenn ich merke, dass ich zu sehr im Außen und nicht verbunden mit mir bin. Die Steine erinnern mich daran, welche Kostbarkeiten ich in mir trage und dass ich mich selbst für all das wertschätzen darf. Eine Anleitung zu dem Ritual habe ich in meinem Buch beschrieben.

Du bist verheiratet und hast zwei Kinder. Was bedeutet es für dich, in einer erfüllten Partnerschaft zu leben?

Eine erfüllte Partnerschaft bedeutet für mich, sich jeden Tag aufs Neue in Liebe, Offenheit und Vertrauen zu begegnen. Sich so sein zu lassen, wie man ist und sich immer wieder bedingungslos anzunehmen. Für meinen Mann und mich ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig Raum geben und jeder seine einzigartige und besondere Persönlichkeit entfalten kann. Und dass wir uns gegenseitig genau dabei unterstützen, das zu machen, was wir so sehr lieben. Das bedeutet viel Arbeit und ist nicht immer einfach. Wie ein bunter Blumengarten, der gehegt und gepflegt, liebevoll bewässert und ab und zu von Unkraut befreit werden möchte. Doch wenn man das erkennt, kann man miteinander wachsen, sich weiterentwickeln, sich gegenseitig beflügeln und die schönsten Blüten erwachsen lassen.

Welche Edelsteine empfiehlst du für eine erfüllte Liebesbeziehung?

Für mich sind die drei wichtigsten Edelsteine für Beziehungen der Rosenquarz, der Amazonit und der Chalcedon.

Der Rosenquarz erinnert uns daran, unserem Herzensmenschen in Liebe zu begegnen, mit offenem Herzen Liebe zu geben und zu empfangen. Er hilft uns dabei, unserem Gegenüber stets Mitgefühl zu entgegenzutreten, einander zu vertrauen und so in Harmonie vereint zu sein.

Neben der bedingungslosen Liebe sind für mich Toleranz und Geduld die wichtigsten Werte in Beziehungen. Der Amazonit unterstützt uns dabei, unseren Herzensmenschen so anzunehmen, wie er ist – mit all seinen Macken und Eigenheiten. Wenn zwei Menschen mit ihren Erfahrungen, Verletzungen und ihren einzigartigen Persönlichkeiten aufeinandertreffen, ist es völlig natürlich, dass Reibungen und Meinungsverschiedenheiten entstehen. Der Amazonit erinnert uns daran, unser Gegenüber so sein zu lassen, wie er ist und die eigenen Ansprüche, die wir haben, unserem Herzensmenschen nicht überzustülpen.

Er hilft uns dabei, durchzuatmen, den Druck rauszunehmen und entspannt zu bleiben und nicht direkt aus der Haut zu fahren, wenn Spannungen sich anbahnen.

Und damit erst gar nicht so viele Spannungen entstehen, ist eine klare Aussprache von Bedürfnissen und Ängsten sehr wichtig. Viele denken, ihr Partner oder ihre Partnerin müsste ihnen ihre Wünsche von den Augen ablesen. Doch wie soll unser Gegenüber erahnen, was wirklich in uns vorgeht? Es macht die Sache doch viel leichter, wenn wir unsere Bedürfnisse formulieren.

Der Chalcedon aktiviert unser Kehlchakra, er wird auch „Sprecherstein“ genannt, denn er hilft uns dabei, unsere innere Wahrheit nach außen zu bringen, authentisch zu sein und klare Worte zu formulieren. Er befreit uns von Hemmungen, die uns sonst davon abhalten können, aus dem Herzen heraus zu sprechen, zum Beispiel aus Angst, unser Gegenüber zu verletzen. In Kombination mit dem Rosenquarz hilft uns der Chalcedon wunderbar ehrliche Gespräche führen zu können, bei denen wir uns wertschätzend, liebevoll und mit Offenheit begegnen und die Worte des anderen nicht „in den falschen Hals“ bekommen.

Last but not least: Wie hast du zu den Edelsteinen gefunden? Und wie haben sie dein Leben bereichert?

Das erste Mal haben mich die Edelsteine und ihr Funkeln schon als Kind in den Bann gezogen. In meiner Waldorfschule gab es einen Weihnachtsmarkt, bei dem wir Kinder im Edelsteinzimmer eigene Steine aussuchen und schleifen durften. Ich suchte damals eine winzig kleine Amethystdruse aus. Außen war sie rau und sah unbedeutend aus, als wir sie aber aufsägten, kam ihr wunderschöner, funkelnder Kern zum Vorschein. Ich weiß noch genau, wie sprachlos und überwältigt ich von diesem Wunder der Natur war!

Im Jugendalter verlor ich die Verbindung zu den Steinen, andere Dinge wurden wichtig und die Steine zu „uncool“. Heute weiß ich, dass ich damals nach und nach die Verbindung zu meinem wahren Kern verlor.

Ich fand meinen Weg zurück zu den Steinen in einer Phase, in der es mir nicht gut ging. Ich war in einem Job, der mich nicht glücklich machte. Das Gefühl, viel leisten zu müssen, um anerkannt zu werden, war so präsent in mir. Mein Körper gab mir viele Signale, dass ich etwas ändern musste, ich hatte Schlafstörungen, mir fehlten die Energie und der Antrieb.

So fand ich zum Yoga und zur Meditation. Ich fing an, mich wieder mit mir und meinen innersten Wünschen zu verbinden, ich erinnerte mich daran zurück, was ich als Kind so sehr liebte: das Funkeln der Steine und das Erschaffen mit meinen eignen Händen. Ich begann, diese beiden Leidenschaften zu verbinden und kreierte meine ersten Edelsteinschmuckstücke und Malas.

Die Kraft der Edelsteine half mir so sehr, endlich wieder ins Spüren zu kommen und entfachte die kindliche Neugier und Leidenschaft wieder. Ich bekam neue Energie und stürzte mich auf alles, sog all das Wissen über Edelsteine, das ich bekommen konnte, in mir auf. Ich fühlte, wie gut es mir tat, Edelsteine um mich herum zu haben. Mein Herzenswunsch und meine Vision wuchsen in mir: Ich wollte auch andere Menschen mit den wunderbaren Kräften erreichen und auch ihnen Wegbegleiter an die Seite geben, die sie in ihrem Alltag unterstützen. So kreierte ich Edelsteinschätze auch für andere Menschen und gründete mein Herzensbusiness, das STUDIO NAIONA.

Nora Adamsons. Edelsteine als Wegbegleiter: Nutze die Kraft von Heilsteinen und Malas für deine Lebensreise. Kamphausens Media. 2023