Kurz gefragt: Young-Ho Kim

„It’s only Yoga“ – mit diesen Worten sowie mit seinen herausragenden Stunden begeistert Young-Ho Kim sowohl deutschlandweit als auch international seine Teilnehmer. Die umfangreiche Yoga-Ausbildung und die jahrelange Erfahrung in fernöstlichen Entspannungsmethoden zeichnen den Ausbilder als absoluten Spezialisten auf diesen Gebieten aus.

Internet: www.insideyoga.de

Interview

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Zwei Zitate begleiten mich schon länger … Bruce Lee: „Be water, my friend“ und Oscar Wilde: „Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.“

Auf welche Ihrer Eigenschaften werden Sie lieber nicht angesprochen?

Ich bin notorisch chaotisch. Zu meiner Verteidigung sage ich, dass bei mir eine Chaos-Ordnung herrscht. Ich weiß aber, dass ich daran arbeiten muss (lacht). Eine große Herausforderung für meine Familie und mein Team.

Warum sind Sie hier auf der Welt?

Gute Frage: wahrscheinlich, um zu leben.

Welchem Menschen würden Sie gerne begegnen? Er kann auch bereits verstorben sein …

Darf ich auch mehrere nennen? Ich würde mal gerne Meister Joda von Star Wars begegnen, ihn finde ich absolut genial. Allein seine Weisheiten, da kann leider Patanjali nicht mithalten (lacht). „There is no trying, there is only doing or not doing“ – einfach genial. Oder Bruce Lee. Vor ihm habe ich Hochachtung. Nicht wegen seiner Filme, sondern wegen seiner Innovationskraft, seiner Frechheit, der Tradition den Rücken zu kehren und sein eigenes Ding zu machen. Er hat mit 32 die komplette Kampfsportszene auf den Kopf gestellt und ein innovatives System entwickelt.

Also ungefähr das, was Sie auch gerade machen?

Das wäre hoch gegriffen, aber er hat mich ziemlich geprägt, obwohl ich seinen Kampfsport nicht ausgeführt habe. Ich finde ihn gar nicht mal so gut als Kampfsportler. Aber seine Ideen und sein Geist – als Philosoph ist er unschlagbar. Ansonsten wäre ich auch gerne mal Osho. Ich bin ein großer Fan von Osho und habe 100 Bücher von ihm zu Hause. Wäre ich 20 Jahre früher geboren, wäre ich nach Pune gefahren, hätte mich mit ihm auseinandergesetzt, hätte diskutiert, debattiert und gestritten. Seine Worte sind extrem scharfsinnig, und die Improvisation, die schlagfertigen Antworten, die er immer gegeben hat, sind einfach unschlagbar.