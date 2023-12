Ein System, das die Verbindung von Atem und Bewegung auf eine ganz neue Weise fokussiert und zudem mit Musik verbunden ist: Tala-Yoga-Begründer Andreas Loh im Interview.

Beim Tala Yoga sind die Übungen fließend im Einklang mit der Atmung und mit der Musik, die extra dafür komponiert wurde. Dieses System wurde vom Pianisten und Yogalehrer Andreas Loh entwickelt. Der Begriff „tala“ kommt aus dem Sanskrit und bedeutet soviel wie musikalisches Maß. In der indischen Musik ist ein tala das rhythmische Grundmuster eines Musikstücks. Wie jedes Sanskrit-Wort hat auch tala weitere Bedeutungen: Tala ist die essenzielle Natur oder Seele, wie sie in allem vorhanden ist. Sie ist das Wesen der Erde, die Basis und Ursache von allem Sein. Wer sich auf Tala Yoga einlässt, weiß, was damit gemeint ist: die Erfahrung des eigenen Selbst, getragen von Atem, Bewegung und Musik.

Interview

YOGA AKTUELL: Du bist vor einigen Jahren an Krebs erkrankt. Damals hattest du bereits Yoga-Erfahrung. Was hat diese Erkrankung bei dir verändert?

Andreas Loh: Zum Zeitpunkt der Diagnose hatte ich schon zehn Jahre Yoga praktiziert und war physisch in Höchstform. Umso überraschender kam die Krankheit in mein Leben und zeigte mir, dass auf einer tiefen emotionalen Ebene noch Themen waren, die ich noch nicht angeschaut und verarbeitet hatte. Die Krankheit ist für mich im Nachhinein ein Geschenk. Diese Erfahrung ließ mich tiefe Einsichten über mich selbst und über das Leben gewinnen.

Wie kam es zu der Entwicklung von Tala Yoga?

Sie basiert auf der Erkenntnis, dass es nicht darum geht, was wir üben, sondern einzig und allein darum, wie wir üben. Die Qualität der Atmung legt demnach die Qualität des Asana fest. Ich sehe diese Praxis als die Weiterentwicklung des Ashtanga Yoga, den ich vorher zehn Jahre lang begeistert praktiziert habe. Die Tala-Yoga-Sequenzen sind ganz systematisch aufgebaut, nach dem Grundsatz: vom Möglichen zum Unmöglichen. Die Serien sind flexibel und passen sich den Bedürfnissen des Übenden an, und im Mittelpunkt der Praxis steht die Atmung.

Was genau sind Talas?

Talas sind sich wiederholende Musikstücke, die ich passend zum Atem und zur Yogapraxis komponiert habe. Beim Yoga unterstützen sie den Übenden dar­in, achtsam im Moment zu sein. Sobald Atem und Bewegung nicht […]