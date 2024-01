Close-up: Bee Bosnak

Fünf Fragen an Bee Bosnak, die auf dem Cover dieser Ausgabe im gebundenen Tänzer (Baddha Natarajasana) zu sehen ist.

Interview

YOGA AKTUELL: Seit wann praktizierst du Yoga, und welchen Stil übst du hauptsächlich?

Bee Bosnak: Ich praktiziere seit fünf Jahren. Power Vinyasa Flow ist meine Leidenschaft und der Stil, den ich gern unterrichte. Meine Klassen sind in der Regel um Core-Strength herum konzipiert, denn je stärker unsere Mitte ist, desto mehr Kapazität haben wir, um wirklich an uns selbst zu glauben. Obwohl mein Unterricht zuweilen kraftvoll ist, drehen sich meine Themen immer um Mitgefühl, Selbstliebe und Zufriedenheit.

Was liebst du am Yoga besonders? Und gibt es ein Thema aus dem yogischen Spektrum, das dir speziell am Herzen liegt?

Yoga ist ziemlich magisch. Die Praxis befähigt mich, meine Grenzen auszudehnen. So, wie mein Körper beweglicher wird, wird auch mein Geist flexibler. Wie mein Körper an Stärke gewinnt, so gewinnt auch mein Geist an Stärke. Indem ich lerne, körperlich einen zentrierten Zustand von Balance aufrechtzuerhalten, fühle ich mich mental und emotional zentrierter. Alles, was auf der Matte passiert, entfaltet langsam, aber sicher einen großen Einfluss auf die Entscheidungen, die ich jenseits der Matte treffe.

Hast du einen besonderen Bezug zu der Haltung, die du auf dem Coverfoto einnimmst?

Baddha Natarajasana ist eine Haltung, für die ich eine besondere Vorliebe habe. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als mein Körper dazu in der Lage war. Es war nach einem Workshop zum Thema Rückbeugen. In Rückbeugen, egal wie klein oder wie groß sie sind, müssen wir darauf vertrauen, dass unser Herz sich öffnet, so dass neues Licht hineinströmt. Meistens ist genau der Moment, in dem wir versucht sind, aufzugeben, der Augenblick, in dem ein Durchbruch stattfindet. Und so war es damals bei mir.

In einer Haltung zu binden, erfordert, dass man die Mitte zwischen Leichtigkeit und Anstrengung findet. Ohne das richtige Maß an Anstrengung ist man nicht in der Lage, in die Haltung zu kommen. Zu viel Anstrengung oder zwanghaftes Bemühen kann jedoch zu Stress und zu Verletzungen führen. Sich in einer Bindung zu befinden, kann alle Arten von Emotionen an die Oberfläche bringen. Ich glaube wahrhaftig, dass […]