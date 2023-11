Yoga für Frauen, die Gewalt erfahren haben

Über die wichtige Arbeit des gemeinnützigen Vereins „medica mondiale“, der Frauen in Krisengebieten dabei unterstützt, die schweren durch Krieg und Vergewaltigungen entstandenen Traumata zu überwinden, und dabei sowohl für die Betroffenen als auch für die Helfer u.a. Yoga einsetzt.

Ein Krieg ist irgendwann zu Ende. Für die im Krieg vergewaltigten Frauen dauert er länger an. Oftmals ein ganzes Leben lang, vorausgesetzt, eine Betroffene überlebt die körperlichen und seelischen Verletzungen, die ihr zugefügt wurden. Yoga als flankierende, traumasensible Maßnahme für Überlebende kann das Geschehene zwar nicht wegradieren, aber den Umgang mit den Folgen der erlebten Traumata erleichtern. Diese Erfahrung macht die Frauenrechts- und Hilfsorganisation medica mondiale.

Die gesamte Recherche zum Thema Gewalt gegen Frauen im Krieg und auf der Flucht geht mir unter die Haut. Dabei werde ich z.B. mit erschütternden Aussagen wie „Mit Vergewaltigungen spart man Bomben“ oder „Vergewaltigungen werden im Krieg wie Waffen eingesetzt“ konfrontiert. Solche Sätze versetzen mir genauso einen Stich ins Herz wie die zahlreichen herzzerreißenden Bilder und Geschichten von Frauen und Mädchen, die im Kontext von Kriegen und Konflikten von geschlechtsspezifischer, insbesondere sexualisierter Gewalt betroffen sind und oftmals nicht nur einmal von einem einzigen Mann vergewaltigt wurden, sondern von Gruppen und über einen langen Zeitraum.

Frauen für Frauen

Mein Herz öffnet sich zum Glück wieder, als ich über die Arbeit von medica mondiale lese. Im Jahre 1993 eröffnete die Gründerin Monika Hauser während des Bosnienkriegs das erste Therapiezentrum für traumatisierte Frauen und setzt sich seitdem unermüdlich aktiv für Betroffene ein. Der gemeinnützige Verein medica mondiale ist eine feministische Frauenrechts- und Hilfsorganisation, die sich als Teil der internationalen Frauenrechtsbewegung versteht und sich in einem Netzwerk von Unterstützerinnen, Spendern, Mitarbeiterinnen und Kooperationspartnern weltweit für Frauen und Mädchen engagiert. Sie bietet all jenen, die Vergewaltigung und Folter erlebt haben, medizinische, psychologische und rechtliche Unterstützung und Programme zur Einkommensförderung. Das geschieht in eigenen Projekten oder in Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen vor Ort. Gleichzeitig setzt sich medica mondiale politisch für die Rechte von Frauen ein, damit diese trotz der erlebten Gewalt eigenständig und selbstbestimmt leben können.