Kräuter für Männer

Außen hart und innen ganz weich: über Urtica dioica, die Große Brennnessel, und andere Kräuter, die ganz speziell Männern eine wertvolle Unterstützung sein können. Frauenkräuter unterstützen bei Anliegen wie PMS, Menstruation, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Stillzeit, Wechseljahren und helfen, in die Entspannung zu kommen. Entspannung ermöglicht überhaupt erst liebevollen Sex und wird im mittleren Alter auch für Männer wieder interessant. Eine Recherche zeigt: Männer machen sich vor allem bei Erektionsstörungen auf die Suche nach Lösungen abseits von Viagra und finden diese in den Kräutern. Gibt es das Kraut für den Mann? Der deutsche Musiker und Komponist Herbert Grönemeyer besang 1984 den Mann in seiner Verschiedenheit, und genauso vielfältig sind auch die Kräuter, die ihn rufen, wenn er das zulässt. Auszug aus dem Lied „Männer“ (Herbert Grönemeyer) „Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und Männer sind so verletzlich, Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich.“ Jeder Mensch hat seine eigene Discretio, das eigene Maß, soll die kräuterkundige Hildegard von Bingen gesagt haben. Wenn es den Mann nicht gibt, wo setzen wir dann mit den Kräutern an? Immer dort, wo es Linderung und Heilung braucht. Anlässe gibt es viele. Die Parole „Männer müssen stark sein“ bringt Burn-out, Stress, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Konzentrationsschwierigkeiten sowie Gedächtnisschwäche mit sich, und Prostatabeschwerden sind heute allgegenwärtig. Spätestens wenn sich die Haare zu lichten beginnen, treten auch das Thema Schönheit und die Erhaltung der Jugend in den Vordergrund. Das Klimakterium virile Wissenschaftler haben inzwischen auch beim Mann Wechseljahre, das Klimakterium virile, erkannt, wenngleich diese Wechseljahre schleichend kommen. Die Anzeichen sind vielfältig: verringerte Testosteronproduktion, die Muskelmasse nimmt ab, das Bauchfett hingegen zu. Theoretisch könnte der Mensch hundertzwanzig Jahre alt werden, allerdings wirken Stress, Umweltbelastungen, Existenzängste und ein Nicht-eingebettet-Sein in die Natur dem Erreichen dieses Lebensalters entgegen. Mit dreißig Jahren lässt die Zellteilung nach, unser Körper beginnt zu altern. Wir können dem Alterungsprozess jedoch vorbeugen. Nach den drei wichtigsten Therapieformen gefragt, antwortete Kräuterpfarrer Sebastian Kneipp: „Entgiften, entgiften, entgiften.“ Unterstützende Kräuter zum Entgiften Bärlauch, Allium ursinum: enthält Vitamin C und schwefelhaltiges Lauchöl, regt Leber und Gallenblase an und wirkt ausgleichend auf den Fettstoffwechsel. Hängebirke, Betula pendula: blutreinigend, zur Rheumatherapie. Gemäß der Signaturenlehre wirkt sie jugendlich, sie ist im Wind beweglich, ein lichter, heller Baum. Blutreinigungstee für das Frühjahr: aus Birkenblättern, Gundelrebe, Brennnesseltrieben, Schafgarbe, Gänseblümchen und Walnussblättern Für die Liebe ins Kräuterreich Spätestens seit Sigmund Freud (1856–1939), österreichischer Arzt und Tiefenpsychologe, wissen wir: Die Libido ist die […]