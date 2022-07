Cool durch die Sommerhitze mit Ayurveda

Sommerfreuden: Hitze. Baden. Biergarten. Leichte Kleidung. Im Gras liegen. Lange Abende. Urlaub. Doch kaum ist die Sonne in ihrer Hochphase, kann sie uns schnell zum Kochen bringen und lässt uns ordentlich schwitzen. Der Sommer wird vom Element Feuer dominiert. In diesem Artikel geht es darum, wie du mit dem Ayurveda kühl durch die Sommerhitze kommst.



Das Element Feuer und der Sommer: Kühle deine Pitta

Das Feuer-Element entzieht der Erde Feuchtigkeit, alles wird trockener und leichter. Den Anteil des Wasserelementes spüren wir manchmal in Form von teils drückender Schwüle oder starker Sommerregen. In diesen Monaten halten wir uns am liebsten im Freien auf und sehnen uns nach einem erfrischenden Bad. Aktivitäten fallen uns oft schwer und manchmal fühlen wir uns müde und „geschafft“. Während des Tages suchen wir intuitiv einen kühlen Platz zum Ausruhen. Sonne und Hitze führen äußerlich leicht zu Sonnenbrand, Hitzebläschen und Hautproblemen, innerlich können sie Magenbeschwerden, Entzündungen, Sodbrennen und verstärkte Reizbarkeit verursachen. Alles, was Kopf und Körper kühlt und in die Ruhe bringt, ist deshalb im Sommer ein willkommener Ausgleich.

Kochen im Sommer mit Ayurveda

Die Sommerhitze (das äußere Feuer) schwächt unsere Verdauungskraft (das innere Feuer), denn dieses wird zum Ausgleich der äußeren Hitze zurückgefahren. Der Appetit ist im Sommer (besonders in der Mittagshitze) in der Regel nicht sehr groß. Deshalb ist es sinnvoll, kleinere und leichtere Mahlzeiten zu essen. Zwischendurch kann man sich bei Bedarf ein Stück Obst gönnen. Schwer verdauliche Speisen, vor allem Rohkostsalate am Abend, führen oft zu Blähungen und Müdigkeit am nächsten Morgen. Die Sommerhitze trocknet aus. Wichtig ist, dass man dem Körper ausreichend Flüssigkeit zuführt. Das ist neben dem Trinken auch durch flüssige Speisen wie Gemüsesuppen, Sommercurrys, Minestrone, Miso-Suppe u.ä. möglich. Die Sommer-Ernährung kann man bis in den frühen Herbst hinein beibehalten. So kann die im Körper gespeicherte Hitze langsam abgebaut werden.

Kühlende Ernährungstipps aus dem Ayurveda

Diese Nahrungsmittel sollte man bevorzugen (sie reduzieren Pitta): Süßes, bitteres und herbes Essen

Leichte und leicht verdauliche Gerichte

Befeuchtende und flüssige Nahrung (z.B. Suppen)

Frisches, regionales Obst, das süß und reif ist

Regionale und saisonale Gemüse, besonders die kühlenden wie Fenchel, Gurken, Zucchini, grüne Blattgemüse

Bei guter Verdauungskraft etwas Salat und Rohkost mittags

Hülsenfrüchte (Dal, Humus, Mungbohnen)

Ghee, Buttermilch

Öfter kühlendes Kokosöl zum Kochen verwenden

Zitronen und Limonen in Essen und Getränken

Kühlend wirkende Gewürze wie Fenchel, Koriander, Kardamom, Kurkuma

Minze, Korianderblätter, Gartenkräuter, Rucola

Wasser, Fruchtsäfte, Kräutertees (auch lauwarm), Zitronenwasser, Rosenwasser, Getränke mit natürlicher Süße

Diese Nahrungsmittel sollte man reduzieren (sie erhöhen Pitta): Saure, salzige, scharfe Speisen

Frittiertes und sehr heißes Essen

Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, Paprika, Chili, Auberginen, Tomaten (Ausnahme: süße und sonnengereifte Sorten)

Salat am Abend

Saures und unreifes Obst

Saures wie Essig, Chutneys, Pickles, Tamarinde

Scharfes wie Senf, Meerrettich, Wasabi, Knoblauch, Zwiebeln und sehr scharfe Gewürze

Rotes Fleisch, Schalentiere (Muscheln, Shrimps, Garnelen etc.), Eigelb

Sauermilchprodukte, Joghurt

Fermentiertes wie Sojasoße, Kombucha

Kaffee und alkoholische Getränke

Ayurveda-Tipp: Sommer-Getränke, die das Feuer reduzieren

Im Sommer wird man buchstäblich überschüttet mit Tipps für kühlende Getränke. Da sind leider auch zuckrige Sirup-Limonaden und eiswürfelhaltige Getränke wie alkoholfreie Cocktails und Eistees dabei. Beides würde das Verdauungsfeuer eher belasten, vor allem das Eiswasser. In heißen Ländern trinkt man gerne warmes Wasser oder Kräutertees, so vermeidet man Extreme.

Beispiele für hitze-ausgleichende Sommergetränke Anzeige

Aloe-Vera-Saft oder Kokoswasser

Tees: z.B. aus Pfefferminze, Süßholz, Fenchel oder Salbei

Rosenwasser (z. B. Rosenblätter über Nacht in einer Wasserkaraffe in den Kühlschrank stellen)

Rosinen-Koriander-Tee: Eine Handvoll Rosinen und eine Handvoll gemörserte Koriandersamen werden in Wasser ca. 10 Minuten geköchelt, dann mit heißem Wasser bis auf 1 Liter Gesamtmenge verdünnt. Abkühlen lassen und lauwarm trinken.

Rosen-Fenchel-Tee: 1 TL Fenchelsamen mit heißem Wasser in einer Teekanne übergießen, einige Minzblätter zugeben und zum Schluss etwas Rosenwasser. Optional kann auch Kokosmilch beigefügt werden.

