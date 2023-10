Die Intelligenz des Herzens

Spüren lernen: Wie du durch Pratyahara und durch achtsame Berührung wieder mit den inneren Wahrnehmungen in Kontakt kommst und Vertrauen in die Stimme der Intuition entwickelst.

Wie sehr vertraust du deiner Intuition? Bist du spontan und verlässt dich bei wichtigen Entscheidungen zu allererst auf dein Gefühl? Oder kann es sein, dass sich der Kopf das eine oder andere Mal einmischt? Mit diesem Artikel möchte ich dich dazu inspirieren, das Spüren wiederzuentdecken.

Wir vertrauen unseren Gefühlen nicht

Aus dem Herzen heraus leben und entscheiden – das klingt banal, und wahrscheinlich kennst du auch das berühmte Zitat aus dem Kleinen Prinzen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Die wesentlichen Dinge sind für das Auge unsichtbar.“ Doch wie genau stellt man das an, mit dem Herzen zu sehen? Ich persönlich habe Jahre, wenn nicht ein bis zwei Jahrzehnte meines Lebens dafür gebraucht, um eine Ahnung davon zu entwickeln, was das bedeutet. Und ich kann den Eskimo-Schamanen Angaangaq gut verstehen, wenn er sagt: „Die weiteste Reise, die ein Mensch unternehmen kann, ist nicht von der Erde zu den Sternen, sondern vom Kopf in sein Herz.“

Jeder Mensch trägt einen inneren Kompass in Form seiner inneren Stimme in sich. Das Problem ist nur: Die meisten Menschen schenken der eigenen Intuition keinen Glauben. In unserer Zeit werden wir dazu erzogen, den Verstand und Worte höher zu schätzen als unsere Gefühle: „Denke erst nach, bevor du sprichst“, ist ein Leitsatz, den viele Kinder von ihren Eltern hören, wenn das, was das Kind gerade fühlt, nicht ins Weltbild der Eltern passt.

Der (Irr-)Glaube an die Allmacht des Verstandes, dem wir uns in Erziehung, Schule und Arbeitswelt schwer entziehen können, führt dazu, dass wir unseren Gefühlen nicht mehr vertrauen. Vielleicht kennst du Situationen aus deinem eigenen Leben, bei denen du bei irgendetwas ein mulmiges Gefühl hattest und nachträglich bereut hast, auf deinen Kopf und nicht auf deine Intuition gehört zu haben?

Intuition ist eine zarte Pflanze. Sie braucht dein Vertrauen, um wachsen zu können. Und sie braucht einen inneren Raum, den du schaffen kannst, indem du ihr Aufmerksamkeit schenkst. In der heutigen Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint, in der Stress für viele Menschen zum Dauerzustand geworden ist und […]