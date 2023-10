Die einzige Wahrheit

„L’amour est un oiseau rebelle“ – Die Liebe ist ein unbezähmbarer Vogel. Versuch nicht, ihn einzufangen … Flieg mit ihm!

„Soll ich nach spiritueller,

nach materieller oder nach körperlicher Liebe suchen?

Stell dir diese Frage nicht.

Trennung führt lediglich zu Trennung.

Liebe braucht keinen Namen, keine Kategorie und keine Definition.

Liebe ist eine Welt für sich selbst.

Entweder bist du mitten darin,

tief im Innersten.

Oder du bist draußen, voller Sehnsucht“

(Shems-i Tebrizi)

Wo ist die Liebe?“, fragt man sich oft, denn angesichts der Grausamkeit, die viele Menschen auf dieser Welt verbreiten, hat man manchmal das Gefühl, dass es auf diesem Planeten viel zu wenig Liebe gibt – und das, obwohl er in all seinen Schöpfungswundern eigentlich vollkommen erfüllt von Liebe ist, beginnend mit dem kleinsten Insekt bis hin zum beeindruckendsten gigantischen Naturspektakel. Und ja, es ist wohl wirklich die Abwesenheit von Liebe, die dazu führte, dass alle Gebote, die ursprünglich zu einem respektvollen Leben und einem friedfertigen Miteinander aufrufen wollten, immer wieder in ein groteskes Gegenteil verzerrt werden. Denn dort, wo Liebe ist, ist Heilung, und die Dualität löst sich, mit all den Wunden, die sie unweigerlich schlägt, in einem Meer von Licht auf – wenngleich das hier in unserer Raum-Zeit-Dimension nicht dauerhaft geschieht.

Die Menschen haben sich, oft unter Einfluss von eigennützigen religiösen Oberhäuptern, viel zu häufig für die Angst entschieden – oder für die Gier nach Macht. Doch da ist etwas, das größer ist als die Angst und mächtiger als die Macht. Liebe ist das einzige Prinzip (und eigentlich ist sie nicht einmal ein Prinzip, weil das viel zu starr, viel zu technisch formuliert wäre). Sie ist das Einzige, was bleibt – die eine Essenz, die noch da ist, wenn die Dualität aufhört.

Der Dreiklang der Liebe

Die Liebe entfaltet sich in einem Dreiklang, der mit der körperlichen, sexuell geprägten Manifestation beginnt, die im Muladhara-Chakra lokalisiert ist, und sich dann im Anahata-Chakra mit der Herzensliebe fortsetzt, um schließlich im Sahasrara-Chakra zu gipfeln: in der bedingungslosen, alles umfassenden Liebe, die sich nicht mehr auf ein konkretes Du beschränkt. Erotische und romantische Liebe, Liebe zu Gott und Liebe zu seiner Schöpfung haben hier jeweils ihre Entsprechungen. Alle diese Arten von Liebe fließen ineinander, durchdringen einander, und es versteht sich, dass die genannte […]