Gesunde Sexualität

Wie du deine sexuelle Energie intakt und gesund erhältst – die natürlichen Eigenschaften unserer Sexualenergie, und wie du mit verschiedenen Situationen blockierter oder verletzter Sexualität umgehen kannst.

Sexuelle Energie ist eine Angelegenheit junger Menschen – genau genommen: sehr junger Menschen. Das bedeutet natürlich nicht, dass nur junge Leute Sex haben sollten. Es soll heißen, dass die Art und Weise, wie junge Menschen mit sexueller Energie umgehen, einer gesunden Handhabung sehr viel näherkommt als die Art, wie Erwachsene damit umgehen. Je weiter man in die eigene Entwicklung und Geschichte zurückblickt, desto mehr nähert man sich dem Punkt, an dem die sexuelle Energie das erste Mal erwachte, und zu dieser Zeit des Erwachens ist sie am klarsten, reinsten und gesündesten. Wie Quellwasser am Ursprung, direkt an der Quelle.

Interessant dabei ist, dass die sexuelle Energie dich bei ihrem ersten Erwachen nicht dazu antreibt, Sex zu haben. Stattdessen treibt sie dich zu anderen Dingen an. Sex kommt erst später. Bei sexueller Energie geht es also nicht unbedingt nur um Sex, sondern auch um andere Dinge, und indem du diese erkennst und auf dein Sexualleben anwendest, bringst du deine sexuelle Energie zurück zum Ursprung, an dem sie am reinsten und gesündesten ist.

Wann erwacht also die sexuelle Energie, und was sind die Merkmale einer gesunden sexuellen Energie sowie eines gesunden Einsatzes dieser Energie?

Im Allgemeinen erleben wir in unseren jungen Jahren zwei verschiedene Formen des Erwachens von sexueller Energie. Das erste Erwachen ist ein ganz unschuldiges, das bei den meisten geschieht, wenn sie in der Kindheit Spiele wie Doktor oder Krankenschwester spielen, die oft damit zu tun haben, sehen zu wollen, was sich unter der Kleidung der anderen befindet. Es handelt sich um Neugier, die eines der grundlegendsten Charakteristika von sexueller Energie ist.

Das zweite Erwachen passiert ein paar Jahre später, wenn wir beginnen, Jungen oder Mädchen wahrzunehmen. Das ist ein deutlich bewussteres Erwachen von sexueller Energie, bei dem sich eine neue Energie mit der zuvor besagten Neugier mischt: Erregung. Bei den meisten Menschen geschehen diese beiden Arten von Erwachen zwischen sieben und vierzehn, wobei unsere sich verändernde Gesellschaft dieses Alter immer weiter nach unten drückt. In jedem Fall geschieht es, wenn wir noch ziemlich jung sind.

Was die Energie und die Chakras […]