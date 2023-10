Die dunkle Seite der Liebe

Die Liebe kommt auf leisen Sohlen und geht mit knallenden Türen – so kann es geschehen, wenn das anfängliche Verliebtsein vorbei ist und wir mit unseren Schattenseiten konfrontiert werden. Wie die Bewusstwerdung über die Kleshas uns in schmerzlichen Beziehungssituationen hilft.

Eifersucht, Neid und Hass können eine Liebe zerstören, und der Sturz vom siebten Himmel in die Hölle der schmerzlichen Gefühle ist für viele eine tragische Erfahrung.

Was gibt es Schöneres, als einem Menschen zu begegnen und uns Hals über Kopf in ihn zu verlieben, so dass wir am liebsten unser ganzes Leben mit ihm teilen möchten?! Und wenn eine solche Liebe dann auch noch lange anhält, ist es wohl das größte Geschenk, das das Leben uns geben kann. Manchmal aber vergeht das Gefühl des Verliebtseins schneller als gedacht, und wir sehen uns mit unseren Schattenseiten konfrontiert.

Die verschiedenen Phasen einer Liebe

Der Schweizer Psychologe C. G. Jung hat postuliert, dass eine Liebesbeziehung vier Phasen durchläuft – erstens: Verliebtsein, zweitens: Projektionen zurücknehmen, drittens: Nähe und Distanz regulieren, und viertens: bedingungslos lieben. In der ersten Phase befinden wir uns im siebten Himmel und sehen großzügig über Eigenheiten und Macken hinweg. Nicht selten wird alles Mögliche in den anderen hineinprojiziert. Aber irgendwann fällt uns die rosarote Brille von der Nase, und wir sind aufgefordert, all die Projektionen wieder zurückzunehmen und den Menschen so zu sehen, wie er ist. In der dritten Phase ist es wichtig, dass wir gemeinsam verbrachte Zeit gut ausloten und uns auch Raum für uns selbst und für unsere Individualität nehmen. Die vierte Phase, also den anderen bedingungslos zu lieben, ist wohl die Kür einer Liebesbeziehung. Hier geht es darum, den anderen um seiner selbst willen zu lieben, nicht mehr an ihm herumzuschrauben oder ihn in eine Richtung verändern zu wollen, die unseren Vorstellungen entspricht. Natürlich laufen diese Phasen nicht chronologisch nacheinander ab, sondern fließen ineinander, überlagern sich und können immer wieder in neuer Gewichtung auftreten.

Die Liebe und die Kleshas

Dass diese Phasen nicht immer bilderbuchmäßig verlaufen, davon erzählen Mythen in allen Religionen. Eifersucht, Neid und Hass können eine Liebe zerstören, und der Sturz vom siebten Himmel in die Hölle der schmerzlichen Gefühle ist für viele eine tragische Erfahrung.