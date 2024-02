Yogamedizin – Medizin der Zukunft?

In den klassischen Yoga-Texten wird der Praxis des bewussten Atmens die größte Bedeutung beigemessen. Pranayama dient der Erfahrung des vollkommen in sich selbst ruhenden Geistes. Damit du diese Erfahrung machen kannst, hat Dr. Ralph Skuban diese Serie kreiert, um dir eine Einführung zu geben, was die Atemarbeit umfasst und wie du das Herzstück des klassischen Yoga praktizieren kannst. Dazu lernst du in der Serie verschiedene Techniken kennen, um im ersten Schritt deine Atemräume zu erkunden und zu weiten, und dann im nächsten Schritt darauf aufbauende, gezielte Atempraktiken anzuwenden.

