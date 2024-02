Heilkraft Yoga

Viele Menschen erhoffen sich im Yoga Heilung. Vom Heilpotenzial des Yoga – aber auch von dessen Grenzen – handelt dieses Dossier.

Immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen im Westen bestätigen das, was Yogis bereits vor Jahrtausenden in Indien erfahren haben: Yoga hat eine tiefe Heilwirkung auf Körper, Geist und Seele. Die Yogapraxis, egal ob Körperübungen, Meditation oder Atemübungen, und der bewusste Umgang mit unseren Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen können unser Wohlergehen auf der ganzen Linie unterstützen. Yoga lindert körperliche Beschwerden wie u.a. Rückenprobleme, Asthma, Menstruationsbeschwerden und Rheuma oder kann uns dabei helfen, besser mit seelischen Leiden wie Ängsten und Depressionen klarzukommen. Einige erfahrene Yogalehrer haben sogar trotz schlechtester Gesundheitsprognosen ihrer Ärzte mit Hilfe von Yoga vollständige Heilung erfahren.

Richtig angewandt, setzt Yoga als komplexes System bei den Ursachen der Krankheiten an, nicht bei den Symptomen. Und wer gleichmütig und regelmäßig praktiziert, darf viel erwarten: Glück im Geist und Heilung im Körper. Allerdings macht sich die heilende Kraft von Yoga auch nicht von heute auf morgen bemerkbar, sondern braucht Zeit, weil es in der Natur des Heilungsprozesses selbst liegt, dass dieser dauert. Denn nur langsam passt sich der Organismus an neue Bedingungen an, und nur mit viel Aufmerksamkeit können wir alte destruktive Denkmuster im Geist verändern. Lassen wir uns aber ganz auf diesen komplexen Heilungsprozess ein, kann Yoga uns Gesundheit, Kraft und Energie spenden. Nicht immer erfolgt jedoch durch eine regelmäßige Praxis auch eine vollständige körperliche Heilung, und ein Yogi ist trotz der präventiven Wirkungen von Yoga nicht automatisch gegen Krankheiten gefeit. Manchmal bekommt jemand trotz regelmäßiger Yogapraxis Demenz oder einen Schlaganfall, und manchmal stirbt ein Mensch, dessen Chakras gereinigt sind, trotzdem an Krebs. Gleichzeitig aber kann er durch eine intensive Pranayama- und Meditationspraxis vielleicht ein hohes Bewusstsein während des Sterbeprozesses erleben und durch die Beschäftigung mit der Yogaphilosophie zu einem profunden inneren Frieden gelangen und somit Heilung auf tiefster Ebene erfahren.

Nicht jeder Yogalehrer kann das Heilpotenzial ausschöpfen – das Problem mangelnder Erfahrung und unzureichender Ausbildung

