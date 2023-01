Yoga und Krebs

Fakten Jedes Jahr werden ca. 500.000 Krebsneuerkrankungen in Deutschland verzeichnet, davon ca. 70.000 Brustkrebserkrankungen. Im Jahr 2018 kam die erste internationale Leitlinie für begleitende Verfahren in der Brustkrebstherapie heraus, in der Yoga und Meditation offiziell empfohlen werden. Die Leitlinie wurde herausgegeben von der SIO – Society for Integrative Oncology. Seit 2021 gibt es in Deutsch­land die erste Leitlinie „Komplementärmedizin in der Behandlung onkologischer PatientInnen“. Yoga wird darin ausdrücklich empfohlen zur Linderung von Ängsten und Depressionssymptomen, zur Reduktion des Fatigue-Syndroms, zur Verbesserung der Schlafqualität und zur Erhöhung der Lebensqualität. Diese Leitlinie gilt für alle Krebserkrankungen. Die gemeinnützige DGYO – Deutsche Gesellschaft für Yoga in der integrativen Onkologie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Yoga immer mehr in der Medizin zu verankern und Wissenschaft und Forschung zu Yoga in der Onkologie zu unterstützen. www.dgyo.de