Glutenfreie Ernährung und ihre Hintergründe

Immer mehr Menschen verzichten auf Gluten in der Ernährung. Was ist Gluten eigentlich genau, und warum meiden es inzwischen viele auch ohne Zöliakie-Diagnose?

Wer glutenfrei essen will, tut gut daran, sich genauestens bei Restaurants über die Essenszutaten zu informieren. Folgender Dialog in einem veganen Restaurant in Berlin: „Ist der Wagenburger glutenfrei?“ – „Ja!“ „Was ist darin enthalten?“ – „Gemüse, Haferflocken …“ „Haferflocken? Die enthalten aber Gluten!“ – „Ach so.“ Was genau Gluten ist und worin es enthalten ist, ist selbst vielen angeblich gut informierten Zeitgenossen nicht immer klar.

Gluten, auch Klebereiweiß, ist ein Stoffgemisch aus Proteinen, das im Samen einiger Getreidearten vorkommt. Einen hohen Glutengehalt haben Weizen, Dinkel, Roggen, Kamut, Einkorn und Hartweizen. Hafer und Gerste haben einen niedrigen Anteil an Gluten. Glutenfrei sind Getreidearten wie Teff, Hirse, Mais und Reis sowie Quinoa, Amaranth und Buchweizen. Für glutenfreie Produkte, das wird schnell klar, wenn man sich in Bio-Läden und Supermärkten umhört, steigt die Nachfrage von Jahr zu Jahr. Andere Länder sind uns schon voraus: In Spanien beispielsweise ist auf fast jeder Lebensmittelverpackung im Supermarkt gut sichtbar aufgedruckt, ob das Produkt Gluten enthält. Denn Gluten kann sich auch in scheinbar unverdächtigen Produkten wie Sojasoße, Bier oder Wurst finden. Nun sind die Deutschen, das ist bekannt, Weltmeister im Brotessen. Ganze 1.906.000 Tonnen Brot wurden in Deutschland im vergangenen Jahr konsumiert! Kaum jemand hat wahrgenommen, dass sich parallel auch noch der Anteil der weiteren Backprodukte, die der durchschnittliche Deutsche täglich zu sich nimmt, in den letzten Jahrzehnten stark erhöht hat, während der Kartoffelkonsum in der gleichen Zeit sank. Und noch weniger Menschen wissen, dass sich der Glutenanteil im Weizen (die Firma Monsanto lässt grüßen!) durch Zucht ebenfalls erhöht hat, teilweise auf das 40-Fache. Das Mehl sollte „industriell besser zu verarbeiten“ sein, war dabei die Zielvorgabe. Dass darauf mehr und mehr Menschen allergisch reagieren und immer häufiger Zöliakie diagnostiziert wird, ist angesichts dieser Tatsachen kein Wunder.

Die Gluten-Problematik

„Es ist nicht so, dass man Gluten entweder problemlos verträgt oder unter Zöliakie leidet“, sagt Heilpraktiker Claus A. Meyer. „Der Prozess der Unverträglichkeit ist stufenlos: Die Dosis macht das Gift“, fügt er an. In seinem Buch „Dumm wie Brot“, das auf der Bestsellerliste der New York Times auf Platz eins stand, […]