Der erfahrene und einst von T.K.V. Desikachar ausgebildete Yogalehrer und -therapeut R. Sriram über die wichtigsten Elemente der Yogatherapie und über die zentrale Rolle der Selbstverantwortung.

Sriram zählt zu den wichtigsten Yogalehrern in Deutschland, die Yogatherapie unterrichten. Seine Lehrtätigkeit begann er in Madras, in der Yogaschule von T.K.V. Desikachar. 1987 siedelte er nach Deutschland über, um hier mit seiner deutschen Frau Anjali zu leben. Sriram ist aber auch Autor zentraler yogischer Schriften, und seine Übersetzung von Patanjalis Yogasutra gilt vielen Yogalehrern als Pflichtlektüre. Heute lebt und unterrichtet er sowohl in Indien als auch in Deutschland.

Interview

YOGA AKTUELL: Was zeichnet die indische klassische Yogatherapie für dich aus?

R. Sriram: Es gibt in dem Sinne keine klassische Yogatherapie. Yoga wurde nie als Therapie verstanden, sondern als ein Weg in die Selbstständigkeit bzw. als Weg in die Selbstbefreiung. Aber im Ayurveda gibt es sehr viele Hinweise über die Notwendigkeit von Pranayama, Meditation und Asanas. So, wie ich T. Krishnamacharya in Ayurveda-Stunden erlebt habe, und aufgrund der Behandlungen, die mir, meiner Frau und unserem Kind über seinen Sohn, meinen Lehrer T.K.V. Desikachar, zuteil wurden, kann ich sagen: Er war ein ausgezeichneter Kenner des Ayurveda. Er war in Chennai in den 1970er Jahren bekannt und respektiert. Von früheren Zeiten gibt es hierzu auch viele Berichte von englischen Kolonisten, die in Indien lebten und von ihm geheilt worden waren. T. Krishnamacharya besaß diese therapeutischen Fähigkeiten. Er arbeitete deshalb sehr früh im Maharaja-Palast und hat dort auch Yoga-Asanas unterrichtet. Dann kam er nach Chennai, weil dort viele Leute waren, die sich von ihm therapeutische Hilfe erhofften. Die letzten 40 Jahre seines Lebens widmete er neben Asanas und Philosophie auch dem Thema Therapie. Die Basis dafür bildet Ayurveda.

Wie würdest du deine Arbeit bezeichnen: Ist sie therapeutisch?

Es ist für jeden Menschen sehr wichtig, seinen Atem zu kennen, denn vom Atem gehen sehr viele Krankheiten aus. Jede Krankheit beeinflusst unsere Atmung in gewissen Momenten und auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn wir die Qualitäten zurückgewinnen, die eine gute Atmung ausmachen, dann bahnen wir schon den Weg zurück zur Heilung.

Es gibt im Yogasutra ganz wichtige Hinweise über die Entwicklung von Krankheiten. Sie werden gleich im ersten […]