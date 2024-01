Frühlingszeit ist – SOUWL-Zeit

„Runde“ ayurvedische Mahl­zeiten, die dir dabei helfen, zu neuer Leichtigkeit zu finden, und gleichzeitig auch die Seele nähren.

Wenn sich der Winter nun langsam dem Ende zuneigt, erwacht unser Stoffwechsel aus dem Winterschlaf. Das ist die perfekte Zeit, um das, was sich über die Wintermonate im Körper angesammelt hat, wieder loszuwerden. In der kühlen Jahreszeit haben einige von uns vielleicht zu viel gegessen und getrunken, sich weniger bewegt, waren in stickigen Büroräumen eingesperrt oder wurden von einer Reihe fieser Erkältungen heimgesucht. Was auch immer der Grund sein mag – zum Ende des Winters fühlen sich viele nicht wirklich gut. Auch wenn jeder Körper mit Leber, Niere, Darm, Lunge, Haut und Lymphsystem ein perfektes „Entgiftungssystem“ hat, das im Normalfall völlig automatisch funktioniert, hilft ein wenig Unterstützung nach den dunklen und kühlen Monaten dabei, mit viel Schwung, frischer Kraft und neuer Leichtigkeit ins Frühjahr zu starten. Ganz leicht und unmittelbar schaffst du das mit der ayurvedischen Ernährung, die körperintelligent, leicht zu verstoffwechseln und voller wertvoller Inhaltsstoffe ist.

Nach den wichtigsten Prinzipien des Ayurveda – warm, die richtige Menge, alle sechs Geschmäcker – haben wir dafür unsere „SOUWL“ entwickelt: eine Eigenkreation, die sich auf die „Bowl“, also eine Schale – die perfekte Menge pro Mahlzeit –, bezieht. Das S steht sowohl für Suppe als auch für Seele (englisch soul). Eine Suppenbowl, die die Seele nährt und damit zu unserem emotionalen Wohlbefinden beiträgt. Durch die individuelle Auswahl an Toppings kannst du den nötigen Biss sowie unterschiedliche Farben, Formen, Geschmacksnuancen und Wirkstoffkombinationen hinzufügen und so immer wieder neue Variationen kreieren.

