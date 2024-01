Ayurvedische Winterküche

Dieser Reis ist ein Tanz verschiedener Gewürze, der einen unvergesslichen Geschmack hinterlässt. Der warme Duft von im Ghee gerösteten Kreuzkümmel und Heeng, zusammen mit den erfrischenden Korianderblättern und Zitronensaft, ist harmonisch und passt perfekt auf den kulinarischen Weihnachtstisch.

Zutaten:

240 g Basmatireis

4 EL flüssiges Ghee

1 ¼ TL Kreuzkümmelsamen

¼ TL Asafoetida (wenn gewünscht)

ca. 480 ml Wasser

1 ½–2 TL Salz

1 ½–2 EL Zitronensaft

1 Handvoll frische Korianderblätter

Zubereitung:

Reis in ein Sieb geben, waschen und abtropfen lassen.

Ghee in einem Topf erhitzen und Kreuzkümmelsamen darin anrös­ten, bis sie leicht braun sind. Sofort Asafoetida hinzufügen und zwei Sekunden unter ständigem Rühren mit anrösten.

Wasser, Reis und Salz dazugeben, aufkochen und zugedeckt bei niedriger Hitze etwa 10 Minuten ohne Umrühren köcheln lassen, bis das Wasser verkocht und der Reis weich ist.

Zitronensaft und fein gehackte Korianderblätter vorsichtig mit einem Holzlöffel untermischen und servieren.

Tipp:

Ganz nach Geschmack können Sie mehr oder weniger Zitronensaft verwenden.

Frittierte Bananenstäbchen

Um ein vegetarisches Festessen exklusiv lecker zu gestalten, sind diese proteinreichen Bananenstäbchen die perfekte Zutat. In einer Mahlzeit mit Reis, Curry usw. oder als eigener Gang mit unserem vedischen Ketchup oder einem Dip Ihrer Wahl erfreuen Pakoras jeden Gaumen.

Zutaten:

300–400 g Kochbananen

Für den Teig:

200 g Tomaten

3 grüne Chilischoten

150 g Kichererbsenmehl (fein, ungeröstet)

50 g Weißmehl

1 ¾–2 TL Salz

1–2 Prisen Natron

¼ TL Asafoetida

ca. 200 ml kaltes Wasser

2 TL Zitronensaft

1 TL geraspelte Zitronenschale

Zum Frittieren:

Frittieröl (so viel, dass das Öl in der Pfanne bzw. in der Fritteuse mindes­tens 5 Zentimeter hoch steht)

Zubereitung:

Von den Kochbananen mit einem Kartoffelschäler die äußerste, feine Haut abschälen, dann die Bananen längs in nur etwa 3 Millimeter dicke und 10 bis 15 Zentimeter lange Scheiben schneiden und eventuell in Kurkumawasser legen.

Für den Teig Tomaten in 5 Millimeter große Stücke schneiden und den Saft abgießen. Chilischoten sehr fein hacken.

Alle Zutaten (außer Tomaten und Bananen) in einer Schüssel vermischen und von Hand oder mit einem Schneebesen 1 Minute kräftig schlagen. Tomatenstücke untermischen. Der Teig sollte dickflüssig sein (je nach Mehlqualität müssen Sie unter Umständen mehr oder weniger Wasser hinzugeben).

Einige Bananenscheiben mit einer Gabel in den Teig tauchen, vorsichtig darin wenden und nacheinander so viele ins (etwa 180 °C) heiße Frittieröl geben, dass die Oberfläche des Öls bedeckt ist. Bananenstücke von Zeit zu Zeit wenden und goldbraun frittieren. Aus dem Öl heben, in einem Sieb abtropfen lassen und servieren.