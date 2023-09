Detox Yoga

Erleichtert und in Balance: Wie Sie mit einem umfassenden Detox-Konzept – inklusive Yoga und geeigneter Ernährung – schlackenfrei das Leben genießen.

Es ist der Wunsch vieler Menschen, bei bester Gesundheit möglichst lange und glücklich zu leben. Was dazu nötig ist, wissen die meis­ten. Und doch sieht die Realität oft anders aus: Statt mit frischen Zutaten selbst etwas zu kochen und es mit Menschen, die einem lieb sind, zu genießen, kommen wir viel zu spät von der Arbeit nach Hause, haben es nicht mehr geschafft, einzukaufen oder sind schlicht zu müde, um uns noch in die Küche zu stellen. Schnell kommt ein Fertiggericht auf den Teller, das man dann vor dem Fernseher lustlos in sich hineinschaufelt. Mit der Zeit zeigen sich die Auswirkungen dieses Lebensstils – wir fühlen uns unwohl, haben einen aufgeblähten Bauch, fühlen uns schlapp, und das Immunsystem beginnt zu schwächeln. Dieses Ungleichgewicht, das in einem „Zuviel“ (Stress, Arbeit, ungesundes Essen, Alkohol, Nikotin, aber auch exzessiver Sport) und einem „Zuwenig“ (Schlaf, Entspannung, Erholung, Freizeit, Bewegung, Obst und Gemüse) zutage tritt, lässt viele der heutigen Zivilisationskrankheiten entstehen. Und genau da setzt DetoxYoga an.

Bei DetoxYoga handelt es sich um keine Fastenkur im herkömmlichen Sinn. Es ist viel eher ein gesundes Angebot, welches Sie auf allen Ebenen im Alltag entlasten kann. Einfache Tipps lassen Sie Veränderungen sofort spüren, motivieren Sie und können so langfristig eine gute Basis für Ihr Wohlbefinden sein. Alle bei DetoxYoga angewendeten Verfahren unterstützen den Organismus und regen ihn an, seine verlangsamte oder gestörte Selbstregulation anzukurbeln und die Selbstheilungskräfte in Gang zu bringen. Regelmäßig durchgeführte Reinigungs- und Entlastungskuren befreien von physischem und psychischem Ballast. Sie schaffen Klarheit, Bewusstheit, Leichtigkeit, Vitalität und Freude.

Ballast abwerfen

In der Literatur, die sich auf alternative Heilverfahren stützt, können wir lesen, dass der Grund für unser Unwohlsein Verdauungsrückstände, Gifte und Schlacken sind, die beim Stoffwechsel entstanden sind und sich im Körper abgelagert haben. Schulmediziner hingegen vertreten den Standpunkt, dass es keine Schlacken gibt. Die Alternativmedizin sieht das naturgemäß anders. Da werden Begriffe wie „Verdauungsfeuer“ und „Verdauungskraft“ verwendet, die einen Verbrennungs- und Umwandlungsprozess von Nahrung in Energie beschreiben. Bei Störungen in diesem Prozess entstehen aus der Sicht der Naturheilmethoden die „Schlacken“, Abfallprodukte des Stoffwechsels, die der Körper aufgrund […]