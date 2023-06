Selbstmitgefühl: Sei dein innerster Verbündeter!

Meditation Lass dich nieder, schließ deine Augen oder lass sie leicht geöffnet. Atme einige Male ein und aus, um deinen Körper bewusst wahrzunehmen. Manchmal ist es unterstützend, eine Hand auf den Herzraum zu legen. Dadurch können wir leichter eine Beziehung zu uns selbst herstellen. Durch diese wohltuende Berührung kannst du dich daran erinnern, dir liebevoll zu begegnen und dich für eine Erfahrung zu öffnen, in der du dich geschämt hast oder dich schuldig gefühlt hast. Wenn eine Situation auftaucht, für die du dich schuldig fühlst oder schämst, versuche sie wohlwollend, achtsam und mit offenem Herzen zu betrachten. Trete dafür innerlich einen Schritt zurück. Das macht es leichter, sich nicht in den Gefühlen zu verlieren. Öffne dich mit der Einatmung. Lass alle Gefühle zu, die sich zeigen wollen, ohne dich in der Geschichte zu verfangen. Mit der Ausatmung lass Schuld und Scham los. Gib sie ab an den großen Raum vor dir. Nimm wahr, wo du ihn am deutlichsten spüren kannst, wenn das Gefühl von Schuld oder Scham auftaucht, ohne dich damit zu identifizieren. Mach dir bewusst, dass du in der Situation scheinbar nicht anders handeln konntest, als du es getan hast. Möglicherweise hat dir damals der Mut, die Weisheit, das Bewusstsein dafür gefehlt, anders zu handeln. Auch das ist zutiefst menschlich. Und so wie du haben viele andere Menschen auch gehandelt. Wichtig ist, dass du dir dessen bewusst wirst und es beim nächsten Mal anders machst. Bewusster handelst. Achtsamer mit dir und anderen umgehst.

Einatmend öffnest du dich für alles, was auftaucht, ausatmend lässt du los.

Spüre dabei den sanften Rhythmus deiner Atmung, der dich durch diese Übung trägt. Wenn du abschweifst, kehre wieder zur Übung zurück. Atme so für eine Weile. Richte deine Aufmerksamkeit dann auf das Formulieren eines Satzes, der dich darin unterstützt, Schuld und Scham noch mehr loszulassen. Vielleicht hilft dir ein Satz wie: „Ich habe in der Situation nicht anders handeln können.“ oder „Ich hatte nicht den Mut zu mir zu stehen.“ Wiederhole diesen Satz innerlich einige Male, während du einatmest. Ausatmend kannst du sagen: „Ich vergebe mir dafür und lasse Schuld- und Schamgefühle los.“ Möglicherweise fällt dir eine andere Formulierung ein. Vielleicht reicht auch ein Wort wie „Verzeihung.“ Wenn du einen Satz oder ein Wort gefunden hast, was für dich stimmig ist, erlaube diesem, in jeder Zelle deines Körpers anzukommen und dort zu schwingen. Mach dir bewusst, dass es möglicherweise nicht mit einem Mal geht, Schuld und Scham loszulassen. Es geht auch nicht darum, etwas leisten zu müssen. Wiederhole die Sätze so oft, wie es jetzt in diesem Moment passt. Beende die Übung dann auf deine Weise. Vielleicht mit ein paar tiefen Atemzügen. Einer Dehnung. Einer inneren Verbeugung.