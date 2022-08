Stärke dein Gehirn!

Ob du dich an ein Mantra erinnerst, was du vor drei Monaten gehört hast, oder an den Geruch von frisch geschnittenem Gras, wie schnell du die letzte Ausgabe von YOGA AKTUELL in deiner Wohnung findest oder eine Mahlzeit zubereitest – das alles ist abhängig von einem gut funktionierenden Gehirn. Dein Gehirn ist der wichtigste Teil deines Körpers. Es speichert deine Erinnerungen und kontrolliert alles, was du tust. Darum ist es sinnvoll, sich gut um die grauen Zellen zwischen deinen Ohren zu kümmern.

Gesundheit fürs Gehirn

Wie alle unsere Muskeln müssen wir ebenfalls gut auf unser Gehirn Acht geben. Wir müssen es sozusagen trainieren und ihm gleichzeitig auch immer wieder Ruhepausen gönnen. Aber auch eine gesunde und ausgeglichene Ernährung sorgt dafür, dass dein Gehirn gut funktioniert.

Ausgelastete Gehirnzellen

Damit dein Gehirn gut funktioniert, muss es geistig beansprucht und ausgelastet sein. Aktivitäten, die dich begeistern, wirken sich unmittelbar auf deine Hirnsubstanz aus, indem sie die elektrische Aktivität der jeweiligen Hirnzellen stimuliert. Wenn du also regelmäßig Yoga praktizierst, Achtsamkeitsübungen machst oder meditierst, kochst, wanderst oder Musik machst, werden die entsprechenden Hirnareale stimuliert. Im Gegenzug verkümmern ungenutzte Zellen und sterben ab. Das heißt, dass du Aktivitäten, die dir gut tun, bewusst stärken kannst und solche, die dir schaden, nicht weiterverfolgen solltest. Je weniger du ihnen nachgehst, desto eher werden die zuständigen Gehirnzellen brachgelegt und verkümmern.

Damit du dein Gehirn gesund erhalten kannst, haben wir dir einige Tipps zusammengestellt

Dazu gehören:

Beweg dich!

Sorge dafür, dass du täglich 20 Minuten einen Spaziergang machst. Vorzugsweise in der Natur. Regelmäßige Bewegung hält den ganzen Körper fit und stimuliert das Gehirn. Scans haben gezeigt, dass bereits ein 20-minütiger Spaziergang das Gehirn im positiven Sinne stimuliert. Und auch in der anschließenden Ruhepause werden deine grauen Zellen noch davon profitieren. Achte darauf, dass du während des Spaziergangs keine Probleme wälzt oder Lösungen für Krisen suchst. Nutze diese kleine Bewegungseinheit lieber dafür, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Nimm deine Atmung wahr. Spür den Kontakt deiner Füße mit dem Boden. Schwing deine Hüfte und bringe dadurch etwas mehr Beweglichkeit in dein Becken. Versuche auch, deine Sinne wahrzunehmen, während du gehst. Was riechst du? Was hörst du? Was siehst du? Mache daraus keinen Sport, sondern öffne deine Sinne auf eine achtsame und wohlwollende Weise.

Achte auf dein Gewicht

Übergewicht kann zu Herzerkrankungen, Diabetes oder Krebs führen und ist darüber hinaus auch schlecht für das Gehirn. In ihrem Buch „So bleibt Ihr Gehirn fit“ weist die Autorin Rita Carter auf eine Studie mit mehr als 500 Erwachsenen zwischen 20 und 87 Jahren hin, dass der Schrumpfungsprozess des Gehirns durch Übergewicht beschleunigt wird. Bei einer übergewichtigen Person entspricht die Dichte jener Gehirnbahnen, die Infos weiterleiten, der einer schlanken Person, die 10 Jahre älter ist. Von Fettleibigkeit spricht man bei einem Body Mass Index BMI von 30. Ein gesunder BMI liegt zwischen 18.5 und 25. Achte deshalb darauf, dass du deinen persönlichen BMI nicht überschreitest.

Etabliere eine regelmäßige Yogapraxis

Durch Yoga werden Gehirnzellen aktiviert, was vor Angstzuständen und Depressionen schützt. Bereits eine 10-20-minütige Praxis sorgt dafür, dass du in Körper und Geist frisch und jung bleibst. Besonders wirksam sind hier auch Balancehaltungen und Übungen, die zu zwei Seiten ausgeführt werden müssen. Dadurch werden zusätzlich beide Gehirnhälften miteinander verbunden. Ideal ist eine Kombination aus Atemübungen, Meditation und Asanas. Durch die Atemübungen befreist du deinen Körper von alten Schlackenstoffen und sorgst dafür, dass dein Körper – und damit auch dein Gehirn – mit frischem Sauerstoff versorgt wird.

Achte auf genügend Ruhe und Schlaf

Im Schlaf konsolidieren sich unsere Erinnerungen. Ablagerungen werden aus dem Gehirn gespült und somit Platz für frische und neue Eindrücke geschaffen. 6-8 Stunden pro Nacht sind ideal. Achte darauf, dass du in deinem Schlafzimmer kein Handy hast und deine Zimmer dunkel ist. Und vermeide, dass du kurz vor dem Schlafengehen noch lange im Internet rumsurfst. Vermeide auch negative Nachrichten vor dem Einschlafen. Mache dir bewusst, dass das, was du die letzten fünf Minuten vor dem Einschlafen denkst, maßgeblich die Qualität deines Schlafs bestimmt.

Achte auf eine gesunde Ernährung

Esse frische Lebensmittel, die reich an Vitaminen, Vitalstoffen und Mineralien sind. Je reiner und frischer, desto besser. Verzichte im Umkehrschluss auf Fast Food, Weißmehl, Zucker und Alkohol. Ein Verzicht schützt vor Schlaganfällen – eine der Hauptursachen für Demenz.

Geh unter die Menschen

Wie wichtig Berührung, Austausch und Interaktion mit anderen Menschen sind, haben uns die letzten Jahre gezeigt. Wir sind soziale Wesen, die einen realen Austausch und Kontakt mit anderen Menschen brauchen. Achte darauf, dass du die Menschen möglichst persönlich triffst. Ein Kontakt, der online stattfindet, ist natürlich besser, als wenn du niemanden begegnest, aber wenn wir unsere Mitmenschen riechen und spüren und fühlen, ist der Kontakt und das Gefühl des Miteinanders noch einmal bewusster. Ein Austausch mit anderen Menschen sorgt auch dafür, dass du offen bleibst für neue Erfahrungen. Darüber hinaus schützen uns positive Kontakte vor Depressionen und Gefühlen der Einsamkeit. Aber achte darauf, dass die Menschen, die du triffst, dich stärken und dir guttun. Vermeide den Kontakt mit Menschen, die dir Energie rauben oder dich runterziehen.

Nutz deine Zeit

Beschäftige dich mit Dingen, die dafür sorgen, dass du geistig aktiv bleibst. Probiere neue Dinge aus. Wechsle einmal deinen Yogastil oder deine Meditationsform. Reise an Orte, an denen du noch nicht warst. Lerne ein Instrument oder eine neue Sprache. All das sorgt dafür, dass neue Gehirnsubstanz aufgebaut wird. Lies viel – am besten unser YOGA-AKTUELL-Printmagazin. Dadurch bekommst du viele neue Impulse für alle Lebensbereiche. Die Artikel darin schenken dir neue Impulse für deine Yogapraxis und vermitteln dir darüber hinaus viel neues Wissen über Yogaphilosophie, Gesundheit, Spiritualität und zeigen dir, wie du ein glückliches Leben führen kannst.

Stärke dein Gehirn

Um dein Gehirn fit zu halten, braucht es immer wieder neue, gesunde und inspirierende Impulse. Auf unserem Blog und in unserem Printmagazin bekommst du eine Vielzahl solcher Anregungen. Nutze sie und du wirst schon bald selbst erfahren, dass es sowohl dein Gehirn als auch deinen Geist frisch hält.

Rita Carter: So bleibt Ihr Gehirn fit. Mit vielen praktischen Inspirationen für einen aktiven und gesunden Geist. DK Verlag, 2022

