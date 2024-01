Sex & Yoga & Gurus

Viele Yoga-Unterrichtende kommen irgendwann in die Situation, sich zu einer Schülerin bzw. einem Kursteilnehmer hingezogen zu fühlen – und natürlich auch umgekehrt. Darf daraus eine Beziehung entstehen? Sind solche Verbindungen von vornherein falsch und zum Scheitern verurteilt?

Zunächst einmal: Natürlich kannst du Sex mit deinem Yogalehrer haben. Du kannst Sex haben, mit wem immer du willst. Du bist erwachsen, voll zurechnungsfähig und vollkommen frei, zu entscheiden. Die Frage ist allerdings nicht, ob wir grundsätzlich mit einem Lehrer, bzw. einem Schüler, Sex haben können, sondern ob zwei Erwachsene, die sich einig sind, durch die Komplexität navigieren können, die dieser Dynamik innewohnt. Und zweitens, ob diese Beziehung vom Grund auf falsch ist.

Mehrere meiner früheren Beziehungen und meine wunder­bare Ehe resultierten aus Ver­bindungen mit Frauen, die meine Schülerinnen waren. Für einige Leute ist dies unethisch und unangemessen. Ich sehe das jedoch anders.

Ein komplexer Geist

Für einen Menschen ist das Leben weitaus komplexer als für jedes Tier auf dieser Erde – vor allem deshalb, weil wir ein einzigartiges Gehirn entwickelt haben, das jeder Erfahrung, die wir machen, eine Bedeutung zuweist. Wir erinnern uns oft an Dinge, die eigentlich gar nicht passiert sind, und wir spinnen uns Geschichten darüber zurecht, warum die Leute Dinge tun oder unterlassen. Zu diesem Verhalten neigen wir ganz besonders dann, wenn wir etwas tun, das uns Leid verursacht. Wenn wir verletzt sind, erfinden wir sehr überzeugende Geschichten darüber, wer für diesen Schmerz verantwortlich ist. Wenn es eine Schwierigkeit gibt, der wir in allen unseren Beziehungen begegnen, dann sind es zurückgewiesene Absichten und unerfüllte Erwartungen.

Bevor ich meiner Frau begegnete, habe ich fast jede Frau, mit der ich als Erwachsener eine Beziehung führte, bei dem kennengelernt, was ich liebe und wofür ich die meiste Leidenschaft empfinde – beim Unterrichten. Mehrere meiner früheren Beziehungen und meine wunderbare Ehe resultierten aus Verbindungen mit Frauen, die meine Schülerinnen waren. Für einige Leute ist dies unethisch und unangemessen. Ich sehe das jedoch anders. Ich fasse es so auf, dass jede Beziehung in ihrem Gleichgewicht, ihrer Fairness und ihrer Ethik einzigartig ist. Nicht der Kontext einer Beziehung bestimmt ihren Wert, so würde ich argumentieren, sondern die agierenden Individuen. Dies ist eine Diskussion, in der es um die persönlichen […]