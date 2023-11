Im Puls des universellen Atems

Vilas Turske ist zertifizierter Anusara™-Yoga-Lehrer (CATT) und registriert bei der Yoga Alliance (E-RYT 500). Gemeinsam mit seiner Partnerin Lalla leitet er die parApara Yogaakademie mit Übungsräumen in Potsdam, in der der höchstmögliche Ausbildungsstandard gewährleistet ist. Lalla und Vilas sind in ganz Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und auf Mallorca unterwegs, um Seminare sowie Aus- und Fortbildungen zu unterrichten.