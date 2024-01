Kurz gefragt: Ursula Karven

Ursula Karven wurde in Ulm geboren und lebt heute in Berlin. Sie studierte Schauspiel, gab ihr Debüt 1984 und war seitdem in zahlreichen Fernsehfilmen und Serien zu sehen. Seit 1999 beschäftigt sich Ursula Karven intensiv mit Yoga. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Yogalehrerin mit Schwerpunkt Vinyasa Flow, ist Autorin zahlreicher Bestseller zum Thema Yoga und hat verschiedene Yoga-DVDs produziert. Ursula Karven engagiert sich für das Thema Nachhaltigkeit. Seit Frühjahr 2013 ist sie Markenbotschafterin der Naturkosmetik-Firma LOGONA und Kulturbotschafterin von „Gärten der Welt“ in Berlin.

Neuerscheinungen:

Ursula Karven und Ralph Skuban: Loslassen. Yogaweisheiten für dich und überall, Arkana Verlag

Ursula Karven: Yogatherapie für den Rücken (DVD)

Interview

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Das Glas ist halb voll und nicht halb leer.

Auf welche Ihrer Eigenschaften werden Sie lieber nicht angesprochen?

Auf meinen Perfektionismus und meine Ungeduld.

Wenn Sie auf eine einsame Insel müssten, welche drei Bücher würden Sie mitnehmen?

Eckhart Tolle: „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“, Phil Stutz & Barry Michels: „The Tools“, ein leeres Buch zum Tagebuchschreiben.

Yoga bedeutet für Sie persönlich was?

Die Verbeugung vor mir selbst, die bedingungslose Hingabe zu sich selbst und zu seinen Fehlbarkeiten.

Was war Ihre tiefste Erfahrung während einer Yogastunde?

Dass die göttliche Energie in mir verankert ist.

Was ist Ihre persönliches Lieblings-Mudra, und warum?

Anjali-Mudra, da sie universell verstanden werden kann und Gegensätzliches vereint: das Weibliche mit dem Männlichen, die Sonne mit dem Mond und das Rationale mit dem Emotionalen. Ich empfinde dabei sehr tief und spüre meine eigenen gegensätzlichen Energien.

Und was ist Ihr persönliches Lieblings-Mantra?

Mein Lieblings-Mantra ist ein Lied, das ich vor vielen Jahren bei Gurmukh in Los Angeles gesungen habe, nach jeder Kundalini-Yoga-Stunde. Es hat mich auch während meiner Schwangerschaften begleitet. Es heißt „Long time sun“. Die schönste Version, die ich kenne, wird von Sna­tam Kaur gesungen und ist zauberhaft. Ich singe es immer noch sehr oft.

Welche Rolle spielt die Meditation in Ihrem Leben?

Für mich ist sie jedes Mal wie ein kleines Wunder und die Basis meines inneren Friedens. Es fällt mir aber nicht immer leicht, zu meditieren.