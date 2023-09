Nahrung für den Energiekörper

Wie man über die Atmung, aus der Natur und aus natürlichen Lebensmitteln Vitalenergie schöpft: ayurvedische Tipps zur erhöhten Prana-Aufnahme.



Die menschliche Natur ist ein noch immer unentdecktes Universum. Über das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele wissen wir in unserem eingeschränkten, individuellen Bewusstsein oftmals noch wenig, so wie es auch der modernen Wissenschaft und Hirnforschung in weiten Teilen noch verschlossen ist. Schauen wir jedoch zurück zur Hochblüte der vedischen Wissenschaften, so finden wir in den alten Lehren des Yoga und des Ayurveda differenzierte Antworten auf die grundlegenden Fragen des Lebens und die aktuellen Anliegen der Gesellschaft.

Gesundheit für den grob- und feinstoff­lichen Körper

In der Philosophie des Yoga und Ayurveda unterscheiden wir den Menschen in seinem Wesenskern des physischen, astralen und kausalen Körpers. Dabei stehen die Koshas (Körperhüllen) im Mittelpunkt der Betrachtung, wenn es um die körperliche und mentale Gesundheit geht. Der grob- und feinstoffliche Körper manifestiert sich in den fünf Koshas, welche vom festen, strukturellen Körper (Annamaya-Kosha = Nahrungshülle) bis zum Anandamaya-Kosha (Hülle der Glückseligkeit) reicht. In jeder Körperhülle ist ein Teil unserer stofflichen, geistigen und spirituellen Natur verankert, die – wie jeder Körper – Nahrung, Pflege und Aufmerksamkeit benötigt. Dabei ist der „Speiseplan“ für die Koshas vielseitig und umfassend: Von vitalstoffreicher, naturreiner Nahrung für den physischen Körper über Liebe für den emotionalen Körper bis zu Philosophie und Textstudium für den intellektuellen Körper – alles, was wir in uns aufnehmen, übt einen positiven oder negativen Einfluss auf unsere grob- und feinstofflichen Körperhüllen aus.

Atmung und Bewegung nährt die Lebensenergie Prana

Entscheidend für unseren Energiehaushalt ist Pranamaya-Kosha – die Hülle der Lebensenergie. Hier befindet sich das Energiesystem von Körper und Geist, das uns – je nach Energiestatus – müde und schlapp sein lässt oder mit Lebensfreude und Elan erfüllt. Um Pranamaya-Kosha richtig zu nähren, nehmen der Atem und die Bewegung eine zentrale Rolle ein: Mit jedem Atemzug füllen sich unsere Lungen und jede Zelle mit neuer, frischer Prana-Lebensenergie, die uns mit Beweglichkeit, Dynamik und Kraft versorgt. Befinden wir uns zusätzlich noch in einer pranareichen Umgebung, so wird jeder Atemzug zu einem köstlichen Lebenselixier, das den ganzen Körper durchströmt. So ist es aus ayurvedischer Sicht völlig unverständlich, warum so viele Leute in ein Fitness-Studio gehen, um dort in einem von […]