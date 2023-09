Die Mystik des Pranayama

Die mystische Erfahrung des Lebens durch den Atem: Pranayama als Weg durch das heilige Mandala des Seins.

Im dunkelsten Moment vor dem Morgengrauen entspringt aus dem reinen Bewusstsein ein einzigartiges Leben. Die Gunas beginnen sich in ihrem spielerischen Tanz zu manifestieren. Die frühen Farben des Tagesanbruchs versprühen sich auf eine leere Leinwand, und die subtilen Formen des Lebens, die kosmische Intelligenz und die individuelle Seele treten hervor. Eine strahlende Sonne steigt am Horizont empor. Eine winzige Saat des Lebens, gleich einer Muschel von einer Schale bedeckt, wird enthüllt. Sie ist einzig und ganz. Sie erwacht und erfährt durch ihre eigene Intelligenz eine sie umgebende manifestierte Natur, die aus derselben Quelle stammt, verdichtet zur Form der Elemente und zum Tanz der Gunas. Sie wächst, sie sucht, sie erlebt. Aber in ihrem Bestreben zu leben, vergisst sie.

In den östlichen Weisheitstraditionen ist Atembewusstheit in vielerlei Gestalten anzutreffen und dient vielen Zwecken. Sie fördert die Gesundheit und sorgt sowohl für körperliches als auch für spirituelles Gleichgewicht. Sie ist ein Bindeglied zwischen Geist und Körper und zeigt einen Weg zu den kontemplativen und leuch­tenden Zuständen von Meditation und Samadhi auf. Pranayama wird auch als ein heiliger Code verstanden, der hilft, die Knoten des Unwissens und Vergessens zu lösen. Er versetzt uns in die Lage, wieder unsere Essenz zu erfahren. Indem wir den Atem und seine Natur erforschen, verstehen wir auch die Natur des Lebens und entdecken unsere Ursprünge wieder. Aus diesem Grund legen Weisheitstraditionen großen Wert auf diese Praxis.

In den Hatha-Yoga-Traditionen fokussiert sich Pranayama auf das sorgfältig kultivierte Zurückhalten des Atems mit Hilfe von Bandhas und die Kontrolle des Energieflusses durch den Sonnen- und den Mond-Kanal. Es ist die forcierte Bewegung der pranischen Lebensenergie in den Kern unserer Existenz, in den zentralen Fluss der Sushumna-Nadi.

Ein tieferer poetischer Blick eröffnet jedoch verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten, den inneren Guru des Atems zu erfahren, seine versteckten Bedeutungen und geheimen Codes zu entdecken und ihn als Werkzeug einzusetzen, um über die Begrenzungen des Geistes hinauszugelangen.

„Als ich ein Kind war,

erhaschte ich einen flüchtigen Blick

aus dem Augenwinkel heraus,

Ich drehte mich um, aber da war es schon vorbei.

Ich kann meinen Finger nicht darauflegen,

das Kind ist erwachsen geworden, der Traum ist vergangen.“