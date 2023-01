Lakshmi, die Göttin der Fülle und des Glücks

Sie ist eine der beliebtesten Gottheiten. Lakshmi, die Göttin des Glücks, der Schönheit und des Reichtums. Ein Symbol für Fruchtbarkeit, Wohlstand und Gesundheit. Und sie spendet geistiges Wohlbefinden, Harmonie, Fülle und Überfluss. Deswegen wirst du sie auch in vielen indischen Haushalten anfinden. Auf einer Lotusblüte sitzend, hält sie in zwei Händen Lotusblüten, die für Reinheit und Schönheit stehen. Mit zwei weiteren Händen segnet sie ihren Betrachter und Betrachterinnen.

Lakshmi als warmherzige Urmutter

Lakshmi repräsentiert die Fülle des Seins. Gemeint ist damit aber keinesfalls nur der materielle Reichtum, sondern auch das seelische Wohlbefinden, die körperliche Gesundheit und der innere Frieden. Sie wird als Göttin der Gesundheit und Fruchtbarkeit verehrt. Als warmherzige Urmutter verkörpert sie das Prinzip der Gnade und Liebe für alle Wesen. Sie ist der weibliche göttliche Pol und als dieser hat sie große Macht, denn ohne sie kann die männliche Energie nichts bewirken. Das musste auch ihr Gemahl Vishnu erfahren. Deshalb wird sie auch gerne als seine Shakti, seine erhaltende Kraft, bezeichnet.

Lakshmi in den alten Schriften

Der indischen Mythologie zufolge entstieg Lakshmi aus dem Milchozean. Er symbolisiert den reinen Geist des Menschen, der sich auf der spirituellen Suche befindet. Der Ozean schenkte ihr eine Krone aus Blumen, die nie verblühen. In den Veden wurde sie als abstraktes Prinzip beschreiben, dass Tugenden wie Glück, Macht, Ansehen, Gewinn und Würde symbolisiert.

Im Rg-Veda, dem Schöpfungsmythos, wird sie als „Sitz“ des Herrschers beschrieben, der nur durch ihre Gegenwart Macht erhält. Dort war sie nicht primär die Gemahlin Vishnus, sondern wurde als Gefährtin vieler Könige und Herrscher beschrieben. Sie war eigenwillig und verließ einen Mann für einen anderen. Keiner konnte sie lange halten. Mit ihrem Weggang verloren die Götter gleichzeitig alle Macht, Würde und Tugenden. Wer versuchte, sie mit Gewalt an sich zu binden, der hatte sie gleich wieder verloren.

Besonders gerne wird sie als Frau von Indra vorgestellt. Jenem Gott, den wir dir bereits vorgestellt haben. Der Legende nach reichte ihre bloße Anwesenheit, um Indra Fruchtbarkeit zu schenken. Er ließ es regnen, wenn Lakshmi an seiner Seite war. Aber auch ihn verließ die Göttin eines Tages, was er jedoch nicht ertrug. Er folgte ihr und als er sie gefunden hatte, zerschnitt er seine Angebetete in vier Teile.

Lakshmi auf Bildern

Es gibt verschiedene Variationen, in denen die Göttin gerne dargestellt wird:

Als Vishnus Gattin ist sie klein und hat nur zwei Arme.

Wenn sie hingegen alleine zu sehen ist, dann erstrahlt sie lächelnd mit vier Armen, als eine freundliche und schöne Göttin. Ihre Haut ist entweder gold oder rot. Ihre Gewänder sind orange oder rot. Wenn sie mit vier Händen abgebildet wird, dann zeigen zwei davon nach oben und halten jeweils eine Lotusblüte, die Reinheit, Schönheit und Lebensfreude symbolisiert.

Auf anderen Abbildungen formt sie aus den unteren Händen zwei segensreiche Mudras: Das Abhayamudra, das schützt und tröstet, und das Varadamudra, durch das Wünsche gewährt werden.

Auf zahlreichen Bildern ist zu sehen, dass sie aus einer Hand oder einem Krug Goldstücke auf die Erde regnen lässt. Dadurch werden ihre bereichernden und segensspendenden Kräfte noch einmal ausdrücklich betont.

Verehrung und Anbetung der großen Göttin

Als Göttin des Glücks und des Reichtums wird Lakshmi in Indien von vielen Menschen verehrt. Wenn Geschäftsleute eine wichtige Verhandlung vor sich haben, beten sie zu ihr. Aber auch Bauern verehren die Göttin der Fruchtbarkeit ebenso wie Frauen, die sich Kinder wünschen. In Geschäften finden sich Darstellungen dieser Göttin, vor der sich die Ladenbesitzer gerne verneigen und das Mantra Om Shri Maha Lakshmyai Namah rezitieren, um sich ihren Segen zu holen.

Besonders gefeiert und verehrt wird sie zum Diwalifest, einem hinduistischen Fest, das in Indien gerne ausgiebig gefeiert wird. Der Tradition zufolge laden Händler an diesem Tag Lakshmi ein, in ihren Rechnungsbüchern zu wohnen und diese mit Wohlstand zu erfüllen. Bauern stellen sich vor, dass Lakshmi in ihren Ernten gegenwärtig ist. Dabei wird besonders der Kuhdung als Verkörperung von Lakshmis Fruchtbarkeit und Macht verehrt. Da Lakshmi ruhelos ist und sie niemals nur bei einem bleibt, tut man gut daran, sie regelmäßig anzurufen. Ein weiteres Lakshmi-Mantra lautet: Om Shrim Hrim Shrim Kamale Kamalalaye Prasid Prasid Om Shrim Hrim Shrim Mahalakshmyai Namah.

Eine Segensmeditation für Lakshmi

Diese Meditation wird besonders gerne zum Beginn des neuen Jahres gemacht. Du kannst diese Meditation aber auch machen, wenn ein neues Projekt ansteht, für das du dir Glück wünschst, aber auch dann, wenn eine Ernte bevorsteht oder du dir auf eine andere Weise Fruchtbarkeit und Wohlergehen auf materieller, geistiger, emotionaler oder spiritueller Ebene wünschst, kann dich diese Meditation unterstützen. Durch eine Meditation, in der du die Göttin anbetest, kannst du auch deine eigenen Ressourcen bezüglich Schönheit, Wohlergehen und Reichtum stärken.

Komm in eine bequeme Sitzhaltung. Deine Wirbelsäule ist aufgerichtet und dein Scheitel strebt Richtung Decke, damit der Segen der Göttin Lakshmi durch dich hindurchfließen kann. Bring deine Hände vor dem Herzen im Anjali-Mudra zusammen und wiederhol einige Male das Lakshmi-Mantra Om Shri Maha Lakshmyai Namah. Im Idealfall kannst du es 108 Mal chanten, um dich durch die Schwingung des Mantras auf die Energie der Göttin einzuschwingen. Solltest du ein Bild oder eine Statue von ihr haben, betrachte sie mit offenem Herzen und weitem Geist, während du das Mantra wiederholst. Schließ dann deine Augen und verbinde dich innerlich noch einmal bewusst mit ihrer Energie. Vergegenwärtige diese wunderschöne, ausdrucksstarke Göttin, so gut es dir möglich ist. Versuche, sie dir so bildlich wie möglich vorzustellen. Verbinde dich dabei, so bewusst wie möglich, mit ihrer leichten, friedvollen und nährenden Energie. Lass dich von ihrer Schönheit, ihre Anmut und ihrem geistigen, emotionalen und spirituellen Reichtum durchdringen und nähren. Wenn das Mantra noch in dir nachschwingt und du es gerne weiterhin rezitieren möchtest, kannst du es gerne tun. Tauch ansonsten gern ein in die Stille und lass dich von ihren Qualitäten durchdringen.

Wenn es ein bestimmtes Anliegen gibt, bei dem du Unterstützung brauchst, kannst du sie jetzt bewusst um Segen, Erfolg und Glück bitten. Versuch wahrzunehmen, wie dich ihr Segen durchdringt und jede Zelle deines Körpers und deines ganzen Seins erfüllt. Tauch so lange in dieses Genährtsein ein, bis du das Gefühl hast, ganz erfüllt zu sein von ihrer Energie. Bitte dann am Ende der Meditation Lakshmi noch einmal um den Segen für alle Wesen. Bitte darum, dass alle Wesen Glück, Gesundheit und Wohlergehen erfahren.

Lakshmi Qualitäten: Glück, materieller und spiritueller Reichtum, Harmonie, Selbstlosigkeit

Mantra: Om Shri Maha Lakshmyai Namah

Energie: grün, strahlende, heilende Energie

Chakra: Anahata (Herz-)Chakra

