Yoga für die Organe

Eine moderne Methode zur Entlastung des Organsystems: Einblicke in das wichtige Thema Organgesundheit und in eine Yogapraxis, die speziell darauf abgestimmt ist.

Gesundheit und Wohlbefinden erleben wir aufgrund eines komplexen Zusammenspiels vielfältiger Körperfunktionen und seelisch-geistiger Ausgeglichenheit. Jedes einzelne Organ hat seine Aufgaben, und alle Organe arbeiten im Körper idealerweise harmonisch aufeinander abgestimmt und vernetzt zusammen. Ohne das Herz beispielsweise könnte die Lunge den von ihr aufgenommenen Sauerstoff nicht in den Körperkreislauf abgeben.

Die ursprüngliche Funktion der inneren Organe

Unsere Organe nutzen die dem Körper zugeführte Energie, um ihn zu nähren, ihn mit allem zu versorgen, was er zum Leben braucht, und die überflüssigen und giftigen Substanzen aus dem Stoffwechsel zu entsorgen und auszuleiten, damit wir im Alltag vital und kräftig leben können. Die Anatomie der Organe und ihr Leistungsspektrum sind perfekt auf diesen Aufgabenbereich abgestimmt.

Bei der Energiegewinnung aus Kohlenhydraten entsteht beispielsweise Kohlendioxid in den Zellen. Das Gas ist in großen Mengen für den Körper giftig und wird deshalb über die Lungen ausgeschieden. Aus der Verstoffwechselung von Eiweißen und Aminosäuren entwickelt sich Ammoniak. Die Leber baut den giftigen Stoff in Harnsäure um und veranlasst die Ausscheidung über die Nieren.

Im Wesentlichen bedeutet das: Es verbleiben keine Rückstände und Schlacken im Körper, und die Zellen haben so viele Nährbausteine, dass sie keine Körperreserven verbrauchen.

Extraaufgaben der Organe im modernen Zeitalter

Moderne Lebensgewohnheiten schleusen den Organen jedoch immer mehr zusätzliche Aufgaben zu. Dazu gehören etwa die Verstoffwechselung von Medikamenten, Bewegungsmangel ausgleichen oder zu große Essensportionen trotz Mangel an Verdauungssäften verstoffwechseln. Doch der Körper ist sehr belastbar. Er kann viel ertragen, seine Leistungsfähigkeit bei Extra-Aufgaben hochregeln und sich in vielen Fällen selbst reparieren.

Damit der Mensch trotz neuzeitlicher Herausforderungen gesund bleiben kann, nutzt der Körper ausgetüftelte Strategien, um sich und sein Organsystem im Gleichgewicht zu halten.

Dringt beispielsweise Zigarettenqualm oder Feinstaub in die Lunge ein, dann produziert sie vermehrt Schleim, um die giftigen Substanzen aus ihrem Gewebe zu filtern und über einen Hustenreflex aus dem Körper herauszuschleusen. Jedoch bedeutet jede Kompensation Einbußen an anderen Körperstrukturen- oder Funktionen. Die Lunge kann zwar bis zu einem gewissen Grad Extra-Giftstoffe wieder aus ihrem Gewebe herauslösen, muss jedoch als Beförderungsmittel für den angereicherten Schleim chronischen Husten produzieren.