Ein tragfähiges Fundament

Fußpflege – das bedeutet viel mehr, als uns nur die Zehennägel zu lackieren. Was aber brauchen unsere Füße, damit wir geerdet und stabil im Leben und auf der Yogamatte stehen können?

Aus den Augen, aus dem Sinn. Das gilt leider auch für unsere Füße. In der Regel schenken wir ihnen erst dann Aufmerksamkeit, wenn sie schmerzen. Wer will es ihnen auch verübeln, wenn sie irgendwann den Dienst verweigern? Immerhin lastet auf ihnen unser ganzes Körpergewicht – und zwar auf relativ kleiner Fläche. Einerseits müssen sie also sehr stabil sein. Andererseits ist viel Beweglichkeit notwendig, damit wir überhaupt auf ihnen laufen können. Hohe Anforderungen, die wir viel zu selten würdigen.

Allein die Bauweise unserer Füße hätte etwas Bewunderung verdient: Insgesamt 26 Knochen und 33 Gelenke werden je Fuß von 19 Muskeln und 107 Bändern zusammengehalten. Die Fußknöchelchen wiegen zusammen gerade einmal 150 Gramm. Und doch können wir – im besten Fall – ein Leben lang auf ihnen springen, gehen, tanzen, laufen. Feine Sensoren geben alle Informationen, die unsere Füße aufnehmen (z.B. über die Temperatur und Beschaffenheit des Bodens oder unsere Haltung), an unser Gehirn weiter, das die Bewegungen des Körpers blitzschnell steuert.

Auch im Körper ist alles verbunden

Doch nicht nur über die Nervenbahnen sind unsere Füße mit dem gesamten Organismus vernetzt. Alle Körperbereiche sind zusätzlich über so genannte Muskel-Faszien-Ketten miteinander verbunden. So reicht etwa die so genannte oberflächliche Rückenlinie von den Fußsohlen über den Rücken und den Schädel bis zu den Augenbrauen. Die oberflächliche Frontallinie verläuft von den Zehen über das Becken und den Bauch zum Kopf. Das bedeutet, dass jede Bewegung des Körpers eine Reaktion der Füße bewirkt und jede Fußbewegung den Körperschwerpunkt und die Aktivität der Muskulatur über dem Sprunggelenk beeinflusst.

So wird auch verständlich, welche enorme Bedeutung unsere Füße für den gesamten Körper haben. Wie bei einem Haus bilden sie das Fundament für alles, was sich darüber befindet. Ist das Fußgewölbe […]