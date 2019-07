Mit YOGA AKTUELL Plus kannst du den kompletten Beitrag lesen. Melde dich direkt hier an und profitiere u.a. von folgenden Vorteilen: Zugriff auf tausende exklusive Artikel, Beiträge und Interviews zu Yoga, Ayurveda, Gesundheit und Spiritualität

Wie du mit Hilfe von Yoga vorbeugen kannst und welche Maßnahmen bei akuten Beschwerden helfen, erfährst du schon bald in unserer August/September-Ausgabe 117, die ab 1. August im Handel und auch bei uns im Onlineshop erhältlich sein wird. Wirksame Yoga-Übungen bei akutem Sodbrennen stellt dir unsere Autorin aber schon jetzt vor. Gezielte Yoga-Übungen können langfristig dabei helfen, Sodbrennen vorzubeugen und bestehende Symptome abzuschwächen. Die folgenden drei Übungen können selbst dann durchgeführt werden, wenn du bereits unter Sodbrennen leidest: Nadi Shodana für Ausgeglichenheit und innere Ruhe Nadi Shodana, übersetzt: „Shodana“ = „Reinigung“ (der feinstofflichen Energiekanäle, „Nadis“), wird auch „Wechselatmung“ genannt. Dabei atmest du durch ein Nasenloch ein, hältst den Atem einige Sekunden an und atmest schließlich durch das andere Nasenloch aus. Wenn deine Lungen ganz leer sind und du einen starken Atemimpuls verspürst, atmest du durch das zweite Nasenloch wieder ein, hältst den Atem an und atmest durch das erste Nasenloch aus. Dies kannst du so lange durchführen, wie du möchtest. Anfangen kannst mit einem Rhythmus von 4:16:8 (4 Sekunden einatmen, 16 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen), den du jedoch so an deine eigene Konstitution anpassen kannst, dass es für dich angenehm ist. Mit der Zeit wirst du merken, dass die einzelnen Phasen länger werden, der Atem ruhiger und dein Geist konzentrierter. Nadi Shodana senkt den Blutdruck und hilft dabei, die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Wichtig ist, dass du während der Durchführung der Übung in einem bequemen und gleichzeitig aufrechten Sitz bist – also im Schneidersitz (nur, wenn deine Wirbelsäule hier gerade ist!), Fersensitz oder alternativ auf einem Stuhl. Die linke Hand legst du im Chin Mudra (Daumen und Zeigefinger zusammen, die anderen drei Finger locker) auf dem linken Oberschenkel ab. Die rechte Hand, mit der du abwechselnd deine Nasenflügel zuhältst, befindet sich im Vishnu Mudra – das bedeutet, dass […]