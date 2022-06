Storytelling: Der Türöffner für verschlossene Herzen

Ich traf den Sadhu auf einer Indienreise. Er trug ein orangefarbenes Tuch, das um seine Hüften geschwungen war, seine Lenden verdeckte und offensichtlich sein einziges Kleidungsstück war. Um seinen Hals trug er eine dunkle Holzkette, eine helle Gebetskette, eine sogenannte Mala mit 108 Kugeln. Der Mann war groß und drahtig. Seine Augen waren dunkelbraun, fast schwarz. Sein Blick war fest und durchdringend. So, als wäre er in der Lage, bis auf den Boden meines Herzens zu schauen. Als wir ins Gespräch kamen, erzählte er mir, dass er als Geschichtenerzähler von Dorf zu Dorf durch Nordindien gezogen sei. Als er davon berichtete, änderte sich der Ausdruck in seinen Augen plötzlich und er wurde traurig. Er meinte, dass es seine Aufgabe gewesen sei, den Dorfbewohnern durch Geschichten Neuigkeiten mitzuteilen und altes Wissen zu vermitteln. Kindern hatte er Geschichten erzählt, um besser einschlafen zu können. Erwachsene hörte ihm zu, um durch seine Geschichten aufzuwachen. Die Menschen hatten sich immer sehr über seinen Besuch gefreut. Wenn er kam, traf man sich auf dem Dorfplatz, hörte ihm zu, plauderte miteinander und genoss das Beisammensein. Am Ende eines solchen Abends wurde er immer von jemanden nach Haus eingeladen, um dort zu übernachten. Aber als das Fernsehen Einzug in die Häuser der Dorfbewohner erhielt, kamen immer weniger Menschen, um ihm zuzuhören. Irgendwann kamen nur noch ein paar Alte. Der Geschichtenerzähler hatte keinen Schlafplatz mehr und auch die Essenseinladungen wurden rar. So entschied er sich, sich ins Himalaya zurückzuziehen, um sich ganz der Meditation zu widmen. Auf dem Weg dorthin begegnete er einem deutschen Bergsteiger. Er erzählte ihm ein paar Geschichten. Der Deutsche war so beeindruckt von den Geschichten des Sadhus, dass er nicht genug davon bekam. Die ganze Nacht verbrachten die beiden am Flussufer des Ganges. An diesem Punkt der Geschichte begannen die Augen des Sadhu wieder zu strahlen. „Er war sogar so begeistert,“ erzählte er weiter, „dass er einen Verleger in München kontaktierte und ein Buch mit allen Geschichten veröffentlicht wurde. Jetzt erreichen meine Geschichten jene Menschen, die ihr Herz noch nicht vollkommen an das Fernsehen und die Streamingdienste verkauft haben.“