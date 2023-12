Auch Kinder haben Stress

Stress schon im Grundschulalter: Jedes vierte Grundschulkind fühlt sich heute gestresst.

In Deutschland fühlt sich ein Viertel der Zweit- und Drittklässler oft oder sehr oft gestresst. Das geht aus der „Elefanten-Kindergesundheitsstudie 2011/2012“ hervor, in der rund 5000 Kinder zwischen sieben und neun Jahren befragt wurden. In zehn von elf Bundesländern benennen die Kinder „die Schule“ als größten Stressfaktor, gefolgt von „Ärger und Streit“ sowie „Familie, Eltern und Geschwister“. Nur in Berlin fühlen sich die Grundschulkinder mehr von „Ärger und Streit“ und „Familie, Eltern und Geschwistern“ gestresst als von der Schule. Yoga als Stressmanagement für Kinder wurde 20 Jahre lang erfolgreich an der Niederlausitz-Grundschule (heute Rosa-Parks-Grundschule) in Berlin-Kreuzberg erprobt und hat sich inzwischen an vielen Berliner Grundschulen etabliert.

„Wenn andere Kinder mich nerven, stresst mich das“, sagt Sheida. „Dann versuche ich mich zu beruhigen und ein- und auszuatmen. Das hilft mir.“ Wie sie sich am besten entspannen kann, hat die 9-jährige Sheida beim Yoga gelernt. Sie geht auf die Wilhelm-Hauff-Grundschule in Berlin-Wedding, in der die Kinder aus verschiedensten Kulturen kommen und einige am Yogaunterricht teilnehmen. Fast zwei Drittel der 7- bis 9-jährigen Kinder wünschen sich, dass sie sich öfter mal ausruhen können. Stress hat für die Kinder an der Wilhelm-Hauff-Grundschule weniger mit Leistungsdruck zu tun als mit Streitigkeiten und dem Umgang unterein­ander. Von „Ärger und Streit“ sowie „Hetze und Eile“ fühlen sich laut der Elefanten-Gesundheitsstudie mehr Mädchen als Jungen gestresst. „Wenn das Wetter schön ist und die Kinder viel draußen spielen, sind sie ausgeglichener“, sagt die Klassenlehrerin Kathrin Sänger. „Wenn die Kinder viel drinnen sitzen müssen und körperlich nicht ausgelastet sind, spürt man auch mehr Spannungen zwischen ihnen.“

Rund 20 % der Kinder haben Schlafstörungen, mehr als ein Viertel der Kinder Stressbauchschmerzen, und ein Drittel der Kinder Stresskopf­schmerzen.

Die „Elefanten-Gesundheitsstudie“

Eine bemerkenswerte Erkenntnis, die aus der Elefanten-Gesundheitsstudie hervorgeht, ist, dass die 7- bis 9-jährigen Kinder heute ein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein besitzen. Der überwiegende Teil der Grundschüler legt großen Wert auf die Gesundheit und kennt viele Entspannungsmöglichkeiten. Die Schule spielt jedoch als Vermittlerin von Wissen und praktischen Erfahrungen zur Gesundheit eine untergeordnete Rolle. Das meiste Wissen über Gesundheit haben Zweit- und Drittklässler von ihren Müttern und von Ärzten. Die Schule steht an dritter […]