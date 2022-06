Stammen unsere Eingebungen aus einer höheren Quelle oder sind es nur unterbewußte Eindrücke, die unser Leben bestimmen? Wie unterscheidet man wahre Intuition von bloßer Einbildung.

Die drei Ebenen des Bewusstseins sind eines der interessantesten Themen, um die Funktionsweise des Geistes zu verstehen. Am besten hat sie der Weise Patanjali in den Aphorismen der Raja-Yoga-Sutras festgehalten. Mein Lehrer Swami Vishnu-devananda war selbst ein großer Raja-Yogi, der über Asanas und Pranayama hinaus eine tiefe Kenntnis der geistigen Techniken des Raja-Yoga hatte. Während der schönen Sommer im Sivananda-Ashram in Kanada studierte er mit uns die Lehren Patanjalis über die verschiedenen Bewusstseinsebenen. Dabei betonte er immer wieder den Unterschied zwischen Unterbewusstsein und Intuition; denn oft wird etwas als Intuition betrachtet, was jedoch nur eine Reflexion des Unterbewusstseins ist.

Die drei Bewusstseinsebenen im Astralkörper

Patanjali erklärt drei verschiedene Ebenen des Geistes: das Unterbewusstsein, das Bewusstsein und das Überbewusstsein (oder Intuition). Über den dreien steht die Erkenntnis des Selbst. Dies ist keine Bewusstseinsebene mehr, sondern die Ebene des so genannten Selbst-Bewusstseins, welches absolutes Bewusstsein der Einheit mit dem Ganzen bedeutet und auch als Samadhi oder Nirvana bezeichnet wird. Da diese Erkenntnis über den Intellekt hinausgeht, kann sie nicht mehr mit Worten erklärt werden.

Viele Zustände, die noch beschrieben und erfasst werden können, sind im Astralkörper, nicht im physischen Körper. Wir nehmen sie mit, wenn wir den Körper verlassen und in andere Ebenen eingehen. Dies entspricht auch der Nahtod-Erfahrung, bei der man zwar noch mit dem Körper verbunden, sich dessen aber nicht mehr bewusst ist. Vielleicht hat man bereits selbst diese Erfahrung gemacht, oder man kennt Menschen, die z. B. erlebt haben, wie sie auf dem Operationstisch unter Narkose oder im Koma die Ärzte sahen oder hörten. Der physische Körper ist in diesem Augenblick sozusagen „geparkt“ und nicht mehr Teil des Bewusstseins. Das eigentliche Bewusstsein ist im Astralkörper und funktioniert weiter. Der Astralkörper umgibt und durchdringt die starke physische Hülle, die aus den fünf Elementen besteht.

Dieser feine Lichtkörper überdauert den physischen Körper, und somit geht unsere Existenz auch über den physischen Körper hinaus. Auf dieser Erkenntnis basiert die ganze Yoga-Philosophie. Die Weisen sagen uns: „Mensch, sei weise, lebe nicht in der Maya, in der Illusion, die dir eingibt zu glauben, dass Du der Körper bist“.

Unterbewusstsein und vergangene Leben



Das Unterbewusstsein ist Teil des Astralkörpers. Wenn wir uns klarmachen, dass es mehr als ein Leben gibt – laut den Veden sind es Tausende von Leben – […]