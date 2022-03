Fülle, Geld und Spiritualität

Materieller Wohlstand und spirituelle Lebensausrichtung – wie passt das zusammen? Und sind unsere Bewertungen zum Thema Geld wirklich so selbstverständlich, wie sie vielen von uns erscheinen? Es war mitten in der Nacht, als die kleine Seele zu leuchten begann. Sie war in den Körper des Babys geschlüpft. Die Eltern überwältigt und glücklich, nun dieses Mädchen in ihren Armen spüren zu dürfen. Es war dieser kleine Moment, in dem die Welt still zu stehen schien. Außerhalb von Raum und Zeit spürten sie diese unglaubliche Verbundenheit zu ihrem Kind. Diese Verbundenheit, die wir Liebe nennen. Die kleine Seele war aus dem Einssein mit der Mutter nun in die Dualität geschlüpft; als eigenständiges Individuum war die kleine Seele auf die Welt gekommen, um ihre Erfahrungen zu machen. Die Mutter spürte noch immer diese Einheit mit ihrem Kind. Der Vater hatte das überwältigende Gefühl, dass er für einen Moment mit allem verbunden war: Mit der Mutter seines Kindes, mit der Hebamme, den Schwestern, dem Arzt, den Bäumen vor dem Fenster, die sanft im Mondlicht schwankten. Für einen Moment bedankten sich beide, ganz unterschiedlich, bei Gott, beim Universum, bei einer höheren Intelligenz, dass diese kleine Seele wohlbehalten auf die Erde gekommen war. Ihr kleines Mädchen verweilte nun endlich als Mensch unter ihnen. Sie wussten nicht, was auf sie zukommen würde. Sie wussten nur, dass sie ihrem kleinen Mädchen ein Leben in Fülle ermöglichen wollten, ein erfülltes Leben. Auch die Familien der Eltern waren berührt, als sie von der Nachricht hörten. Die Großeltern liebten das kleine Wesen schon jetzt, obwohl sie es noch nicht gesehen hatten. Das kleine Mädchen war nicht nur eins mit seiner Mutter gewesen, sondern im Moment der Zeugung auch mit dem Vater, den Großeltern, den Geschwistern, den Urgroßeltern – einer Linie, die genetisch weit, weit zurückreicht bis in eine Zeit, in der wir aus Sternenstaub entstanden. Dieser Sternenstaub ist immer noch Teil unseres irdischen Daseins, die eine höhere Intelligenz zu dem gemacht hat, was wir nun sind: spirituelle Wesen, die auf der Erde sind, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Mit anderen Worten: Wir sind Menschen, die hier sind, um all das zu erleben, was diese wunderbare Erde uns an Erfahrungen zu ermöglichen bereit ist, damit unsere Seele daran wachsen kann. Geld polarisiert Geld – es gibt wenige Themen, die so viele unterschiedliche Meinungen auslösen wie dieses. Allein schon das Wort setzt vermutlich auch in dir einen Strom an Gedanken und Gefühlen frei. Unsere Eltern, die […]