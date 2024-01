Die 99 Namen Allahs sind göttliche Attribute, deren Tiefe wir durch hingebungsvolle Rezitation oder Kontemplation erfahren können. YOGA-AKTUELL-Autorin Julia Johannsen sprach darüber mit der Sufi-Lehrerin Fatimabi Monika Grieger.

„Die letztendliche Erlangung von Spiritualität liegt in der Erkenntnis, dass das ganze Universum eine Symphonie und jeder Mensch eine Note davon ist.“

Hazrat Inayat Khan

Die 99 Namen Gottes sind universelle Qualitäten des Seins. Sie werden im Koran genannt und bezeichnen die Ayat, die Zeichen, durch die sich das göttliche Sein in der Existenz ausdrückt. Sie können auch unabhängig von einer religiösen Zugehörigkeit angerufen werden. Die Sufi Fatimabi Monika Grieger, Gründerin des Sufi Zentrum Omega in Zürich, ist seit über vierzig Jahren Lehrerin in der Inayati-Sufitradition und Semazen (drehender Derwisch in der Tradition der Mewlewi). Sie lehrt eine Spiritualität der Ganzheit, in der das Männliche und das Weibliche gleichwertig sind. Julia Johannsen hat am Benediktushof im fränkischen Holzkirchen ein Seminar zu den 99 Qualitäten des Seins bei der Sufi-Lehrerin besucht.

Die Sufi ist klein und dreht sich durch den Raum. Fatimabi Monika Grieger dreht sich im Tanz der Derwische um das eigene Herz herum. Das arabische Wort für Herz ist Qalb und bedeutet: sich wenden, sich umkehren, sich umwandeln. Im Sufismus ist die Drehung von Herz und Körper im Drehtanz eine zentrale Praxis, ebenso die Anrufung der 99 Namen Gottes.

Die schönen Namen und ihre Bedeutung

Die 99 Namen Allahs werden im Koran genannt, es sind die schönen Namen Gottes oder die 99 Qualitäten des Seins (die Wazifas). Die Zahl 99 ist eine symbolische: „Hundert minus eins“ ist der Code für Unendlichkeit, die Hundert steht für die Vollkommenheit. Es gibt viele Geschichten und Spekulationen darüber, was der hundertste Name bedeuten mag, aber letztlich bleibt er ein Geheimnis. Er sei umhüllt von der Wolke des Unwissens; auch von der Wolke des Seins, die uns unzugänglich ist. In den Zeichen in der Welt, den Ayat, kann das Eine in seiner Vielfalt erkannt werden. „Wenn jemand die Gnade erhält, einen Namen in der Tiefe zu erkennen, so könnte dadurch der hundertste Name berührt werden“, sagt Fatimabi Monika Grieger. Die 99 Wazifas sind im Sufismus das, was wir im Yoga als Shakti bezeichnen, alle Manifestationen auf dieser Erde. „Wir sehen und spüren das […]