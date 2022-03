Eine globale dunkle Nacht

Unsere Welt befindet sich in einem gewaltigen Umbruch. Täglich manövrieren wir den Planeten weiter in die Krise hinein. Umweltzerstörung, Artensterben, Klimawandel, Spaltung und Gewalt gehören zum Alltag. Die Corona-Krise wühlt großen Schmerz auf und rüttelt an den Grundfesten unserer Gewohnheiten. So begeben wir uns immer tiefer in eine kollektive „Dunkle Nacht der Seele“. Andrew Harvey, einer der erfahrensten Mystiker unserer Zeit, beschreibt die Bedeutung des Geschehens mit großer Klarheit. Als herausragender Gelehrter, gefeierter Lyriker und als Mystiker durch und durch ist Andrew Harvey ein international renommierter spiritueller Lehrer, der über die seltene Fähigkeit verfügt, Menschen mit der Essenz aller Pfade in Kontakt zu bringen und sie dazu zu ermutigen, ihren jeweils ganz einzigartigen Weg hinein in einen heiligen Aktivismus zu finden, der wahrhaftig dem Leben als Ganzheit dient. Andrew Harvey hat das Institute for Sacred Activism gegründet und mehr als dreißig Bücher geschrieben – seine neueste Publikation Engoldenment: A Year with Kabir ist vor Kurzem erschienen. In den gegenwärtigen extrem herausfordernden Zeiten gibt er ehrliche und liebevolle Unterstützung, indem er sowohl den ihnen innewohnenden tiefen Schmerz als auch den darin verborgenen ungeheuren Schatz erkennt und benennt. YOGA AKTUELL bat ihn, einige seiner Einsichten in die globale dunkle Nacht der Seele mit uns zu teilen. INTERVIEW YOGA AKTUELL: Die Menschheit hat im Laufe der Geschichte immer wieder dunkle Nächte erlebt, jedoch befinden wir uns jetzt in einer Krise von bislang unbekannten Ausmaßen und Qualitäten. Wie würdest du den Prozess, den wir gerade durchmachen, in seiner Essenz beschreiben? Andrew Harvey: Es gibt zwei grundlegende Aspekte dieser schrecklichen dunklen Nacht, in der wir uns befinden. Der erste besteht darin, dass wir sie durch unsere Hybris, unseren Wahnsinn, unsere Abwendung vom Ewigen und unsere Abspaltung von der Natur und von uns selbst erzeugt haben. Und sie ist die direkte karmische Konsequenz tausender Jahre ignoranten Handelns. Dies bricht nun in einer zerstörerischen Weise hervor, die uns ganz klar mit dem Aussterben bedroht. Wir müssen begreifen, dass wir aussterben werden, wenn wir die sehr herausfordernden Lektionen, die diese dunkle Nacht uns zu lehren versucht, nicht lernen. In vielerlei Hinsicht ist dieser Aspekt für den Menschen am schwersten zu akzeptieren, denn wir sind berauscht von Hochmut, wir sind blind für das, was wir getan haben und immer noch tun, und wir sind ein Stück weit immer noch überzeugt davon, dass wir in unserem momentanen Bewusstsein alle möglichen Lösungen hervorbringen können. Doch das entspricht nicht der Wahrheit. Alle […]