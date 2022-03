Meet the Model – Nicole Bongartz

Unser Covermodel Februar/März ist Nicole Bongartz. Mit der Kölnerin, die sich auch an große Projekte wie die YOGA CONFERENCE GERMANY stets mit Herz und Elan herangetraut hat, wird es garantiert niemals langweilig.

Energiegeladen und fröhlich blickt sie dich von unserem Cover an und macht Lust auf den Frühling – Nicole Bongartz gelingt es mit Leichtigkeit, andere Menschen zu begeistern und sie immer wieder aufs Neue für Yoga zu entflammen. Das zeigt auch ihr neues Buch Yoga-Sequencing, das in diesen Tagen herauskommt.

Aber auch die leisen und feinen Töne sind der bekannten Lehrerin und Studiogründerin wichtig – so erzählt sie im Kurzinterview zum Beispiel von ihrem großen Interesse an einer tieferen Erforschung von Chitta. Auch ein Update zur Yoga Conference Germany, die sie zusammen mit Frank Schuler und dem Team von Lord Vishnus Couch organisiert, hat Nicole uns bei dieser Gelegenheit gegeben.

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Viele YOGA-AKTUELL-Stammleser kennen dich nicht nur als Inhaberin von LORD VISHNUS COUCH und Mitgründerin der YOGA CONFERENCE GERMANY, sondern auch aus früheren Asana-Serien bei uns. Du hast gerade ein Buch herausgebracht, auf das wir gleich noch zurückkommen. Aber zunächst im Kurzrückblick: Was ist bei dir seitdem sonst noch so passiert?

Anzeige





Nicole Bongartz: Wow, das ist laaaaange her, und seitdem ist so einiges passiert. Dem Yoga bin ich treu geblieben, so viel ist klar. Soweit ich das überblicke, ist das die beständigste Liebe in meinem Leben (lacht) – und natürlich die zu meinen Kindern. Derer habe ich nämlich zwei in der Zwischenzeit geboren. Zuri ist sieben Jahre alt und Taro vier. Beide sind Conference-Babys: Zuri kam einen Tag nach unserer jährlichen Conference zur Welt, und Taro einen Tag davor. Die Monate Mai und Juni haben es bei mir immer in sich; mal sehen, was 2022 diesbezüglich bringt.

Dein Buch, das im Februar erscheint, beschäftigt sich mit Sequencing. Warum liegt dir dieses Thema am Herzen, und was können Leser von deinem Praxisbuch erwarten?

Sequencing war bereits zu Beginn meiner Unterrichtstätigkeit mein Steckenpferd und durfte sich seitdem entwickeln. Es ist halt das Tool, welches bestenfalls alle unterschiedlichen Aspekte des Yoga vereint und für unsere Schülerinnen erfahrbar macht. In meinem Buch zeige ich, dass gutes Sequencing alle fünf Koshas gleichermaßen berührt. Von Anfang an war mir klar, dass ich keine Dogmen vermitteln will, sondern anwendbares Wissen, welches unabhängig vom „Yogastil“ anwendbar ist. Es ist ein wirklich schönes, buntes, kreatives Buch geworden, mit Beispielsequenzen und vielen praktischen Unterrichtstipps und Journaling-Aufgaben. Wenn man das Buch durcharbeitet, lernt man nicht nur mehr über das Unterrichten, sondern auch über sich als Lehrerin.

Hast du persönlich eine ganz spezielle Lieblingssequenz, die sich für dich in fast allen Lebenslagen gut anfühlt, oder ist es eher eine gewisse Bandbreite an persönlichen Lieblingssequenzen, zwischen denen du nach Bedarf abwechselst?

Ich habe noch nie zweimal dieselbe Sequenz geübt, zumindest nicht, wenn ich mit mir selbst auf die Matte gehe und nicht einen Kurs wie Ashtanga oder Jivamukti besuche. Dies drückt aus, warum Sequencing für mich so wichtig ist. Es ist unglaublich variabel und lässt sich mühelos und mit zunehmender Erfahrung vor allem intuitiv an unsere Bedürfnisse anpassen. Den Möglichkeiten sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Gibt es außer dem Sequencing noch andere Yogathemen, die dich in letzter Zeit besonders interessieren, oder in die du dich vertieft hast?

Ja! In den letzten zwei Jahren habe ich mich verstärkt mit dem allumfassenden Thema Energie beschäftigt. Auf yogischer Ebene bedeutet dies für mich eine Vertiefung des Wissens rund um den Subtle Body, unseren Energiekörper. Hier habe ich vor allem von Tias Little viel lernen dürfen. Er hat ein wahnsinnig beeindruckendes und weit vernetztes Wissen. Auf Alltagsebene habe ich mich mit den Energien unterschiedlicher Emotionen beschäftigt, mit Schattenaspekten von Persönlichkeiten und Glaubenssätzen. Hier steht für mich das große Thema der Neurowissenschaft dahinter. In den letzten zwei Jahren habe ich faszinierende Meditationen und Energieübungen entdeckt, mit Hilfe derer wir in kurzer Zeit sehr gute Ergebnisse erzielen, wenn es darum geht, das Chitta zu verstehen und blockierende Muster zu entcodieren. Dies gebe ich momentan in Coachings weiter. Hier kann meine langjährige Erfahrung als Yogalehrerin und Schülerin mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenkommen. So spannend, sage ich dir.

Die YCG konnte in den letzten zwei Jahren pandemie-bedingt nicht stattfinden. Wie ist der Planungsstand für 2022?

Für 2022 planen wir, unsere Conference stattfinden zu lassen. Uns, also der Couch und mir, fehlen das Miteinander und die Inspiration, die wir alljährlich durch unsere Conference erfahren durften. Auch wenn wir momentan noch mit weniger Teilnehmern rechnen, ist es uns wichtig, dieses Zeichen zu setzen. Wir alle sehnen uns doch gerade jetzt nach dem Gefühl von Verbundenheit und Wachstum. Es haben bereits viele spannende Lehrer zugesagt. Das Line-up ist etwas nationaler als sonst, aber warum auch nicht? Die deutsche Yogaszene hat viele spannende Persönlichkeiten. Wer weiß das besser als ihr?

(Lacht …) Herzlichen Dank für das Interview, Nicole!

Ab 18. Februar 2022 erhältlich:

Nicole Bongartz: Yoga-Sequencing: Dein Arbeitsbuch für einen kreativen Unterricht, Theseus Verlag.

Weitere Informationen:

www.vishnuscouch.de

www.yogaconference.de

Foto: www.hanna-witte.de