Divali: Lass dein Licht leuchten

Das Licht ist von jeher ein Symbol für Hoffnung, Erkenntnis und Leben. Beim traditionellen Lichterfest gedenken Millionen Menschen seiner universellen Qualitäten – es ist ein Anlass, uns mit unserem inneren Licht zu verbinden.

Die strahlende Sonne vertreibt alle Schatten, eine brennende Kerze erleuchtet den dunklen Pfad. Oft steht das Licht synonym für das Leben; und der Mensch ist eine Lichtgestalt, auch wenn er es von Zeit zu Zeit vergisst.

„Ich bin das Licht der Welt“, sagt Jesus im Johannes-Evangelium. „Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Seiner Geburt gedenken Millionen Christen rund um den Globus zu Weihnachten. Und auch das schillernde Indien zelebriert das Licht und dessen Bedeutung jedes Jahr mit einem prächtigen Fest: Divali.

Divali (auch Dipavali) wird in Indien, Nepal, Bangladesh, auf Sri Lanka und in vielen weiteren Ländern von Hindus, Jains, Sikhs und einigen Buddhisten gefeiert und ist für sie eines der wichtigsten und fröhlichsten Feste des Jahres. Divali wird jedes Jahr ab dem Neumondtag des Monats Kartik des Hindu-Kalenders gefeiert (zwischen Mitte Oktober und Mitte November im westlichen Kalender) – in diesem Jahr fällt Divali auf den 19. Oktober, wobei sich die Festlichkeiten meist über mehrere Tage erstrecken.

Je nach Region unterscheiden sich die mythologischen Bezüge und Bräuche rund um das Lichterfest. Doch die Bedeutung ist überall die Gleiche: Zelebriert wird der Sieg des Lichts über die Dunkelheit, des Guten über das Böse und des Lebens über den Tod.

Das Sanskritwort Dipavali bedeutet „Lichterreihe“ und verweist auf die traditionell entzündeten Öllampen (Diyas), die auf Hausdächern und in den Fenstern aufgestellt werden und die Häuser erhellen. Heute werden auch Kerzen und elektrische Lichterketten verwendet. Die Leute säubern ihre Wohnungen und Geschäfte und dekorieren sie, entzünden Feuerwerkskörper, essen traditionelle Süßigkeiten und machen sich gegenseitig Geschenke. In Nordindien, wo das Lichterfest fünf Tage lang gefeiert wird, wird mit Divali die Rückkehr Ramas (der siebten Inkarnation des Gottes Vishnu) in das Königreich Ayodhya nach 14 Jahren im Exil in Verbindung gebracht. Im Kampf besiegte er zuvor den Dämonen Ravana. Während seiner Verbannung, die durch eine Intrige verursacht wurde, zündeten seine Untertanen in der Stadt keine Lichter an. Seine Rückkehr wurde mit einem großen Freudenfeuer […]