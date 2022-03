Die spirituelle Zukunft der Menschheit

Unsere Antwort auf den Ruf der Natur – wie du dich mit Hilfe der vedischen Botschaft darauf rückbesinnen kannst, Dankbarkeit und Wertschätzung für die Naturelemente zu kultivieren. Ein Vortrag von Ammaji, gehalten bei der Global Peace Initiative of Women (GPIW) am 27.5.2021. Übersetzt von Isabel Mindner und Nina Tiltmann. Samvadasukta संस॒मिद्यु॑वसे वृष॒न्नग्ने॒ विश्वा॑न्य॒र्य आ । इ॒ळस्प॒दे समि॑ध्यसे॒ स नो॒ वसू॒न्या भ॑र ॥ सं ग॑च्छध्वं॒ सं व॑दध्वं॒ सं वो॒ मनां॑सि जानताम् । दे॒वा भा॒गं यथा॒ पूर्वे॑ संजाना॒ना उ॒पास॑ते ॥ स॒मा॒नो मन्त्रः॒ समि॑तिः समा॒नी स॑मा॒नं मनः॑ स॒ह चि॒त्तमे॑षाम् । स॒मा॒नं मन्त्र॑म॒भि म॑न्त्रये वः समा॒नेन॑ वो ह॒विषा॑ जुहोमि ॥ स॒मा॒नी व॒ आकू॑तिः समा॒ना हृद॑यानि वः । स॒मा॒नम॑स्तु वो॒ मनो॒ यथा॑ वः॒ सुस॒हास॑ति ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ Oh, der du alle Wünsche erfüllst, Oh Feuergott, Oh Einer, der du alle Lebewesen, die die heilige Erde bewohnen, glänzen lässt und vereinst, mögest Du uns allen Wohlstand bringen. Oh, all ihr, die ihr die Ṛg-Hymnen singt, möget ihr euch alle zu einer Einheit zusammenschließen. Möget ihr einstimmig sprechen. Möge euer Verstand die Dinge auf die gleiche Weise verstehen. So wie die Göttlichen unter sich ohne Streit teilten, so möget ihr Menschen euren Reichtum ohne Streit teilen. Mögen eure Gebete in Harmonie sein. Möge euer Zusammenkommen im Einklang sein. Möge euer Denken harmonisch sein. Möge euer Verständnis übereinstimmend sein. Ich heilige euch alle, damit ihr vereint seid. Oh, Anbetende! Möge euer Vorsatz ein gemeinsamer sein. Mögen eure Herzen zusammen sein. Mögen eure Gedanken zusammen sein. Mögen sie alle zusammenkommen, damit sie in Harmonie arbeiten. Om – Friede, Friede, Friede. Dieses Gebet ist das abschließende Mantra des Rg-Veda, der ältesten Schrift der Menschheit, die bis heute existiert. Jedesmal, wenn ich dieses Mantra betrachte, spricht es zu mir und vermittelt mir seine Botschaft, die wir alle hören sollten und als Menschheit verstehen müssen! Dieses Mantra ist ein Sukta, eine Hymne auf die Einheit aller Lebensformen. Es ist ein Dialog zwischen den Menschen und dem Göttlichen. Ein Dialog, in dem wir Menschen etwas ersuchen – und das Göttliche uns antwortet, wie wir das Gesuchte finden können. Das Thema dieses Abends ist „Unsere Antwort auf den Ruf der Natur“. Tatsächlich ist es so, dass unsere Reaktion – egal ob auf Mitmenschen, Lebensformen oder anderes – immer davon beeinflusst wird, in welcher Beziehung wir zu diesem Gegenüber stehen. Welche Situation es auch sein mag, wenn die Qualität der Beziehung inkohärent ist, wird es Reibung geben, und ein Gefühl von Konkurrenz […]