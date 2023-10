Die Yogini-Shakti in jeder Frau

Ermächtigung der Yogini-Shakti in jeder Frau durch den Fluss der Gnade und Kraft der Göttin.

Mehr als je zuvor sollten Frauen sich heutzutage für den Fluss der göttlichen Gnade und Kraft der Devi, der Mutter-Göttin, öffnen, um die Geburt eines höheren Bewusstseins in der Welt zu ermöglichen, nicht allein auf der persönlichen, sondern auch auf planetarischer Ebene. Wir müssen die Göttin in all ihren Formen erkennen und ehren, wobei ihre transformativen Manifestationen im Mittelpunkt stehen. Weibliche Sanftmut, Nähren, Heilen und Mitfühlen sind die Schlüssel zur Beruhigung von all der Aufruhr, der Angst, dem Schmerz und der Wut, die uns von innen verbrennen, geschürt durch die Gier und Arroganz der Kommerzialisierung, durch das Machtsreben und die Ignoranz, die uns von allen Seiten zu umgeben scheinen.

Frauen tragen die Shakti des Dharma in sich

Was genau ist eigentlich die Shakti? Die Shakti ist oft falsch verstanden worden. Es handelt sich nicht um eine bloß nach außen gerichtete Selbstbehauptung, um Kontrolle oder Macht über andere. Ebensowenig ist die Shakti eine schnöde wirtschaftliche oder politische Instanz. Sie ist vielmehr die Inspiration und Freude, die aus einer inneren Festigkeit hervorgebracht werden und aus Zufriedenheit und Offenheit für den Fluss der göttlichen Gnade entstehen. Shakti existiert überall um uns herum in den Kräften der Natur, insbesondere in der Erde, den kosmischen Wassern und den heiligen Himmeln, die alle Dinge ohne Wertung tragen und erhalten. Shakti trägt die Essenz jeglicher Existenz auf einer inneren sowie auch einer äußeren Ebene in sich. Der Shakti Ehrerbietung erweisend, indem wir uns ihrer transformierenden Kraft hingeben, bringen wir uns mit ihrer universellen Macht in Einklang und entfalten unser eigenes tieferes Potenzial im Leben.

Frauen müssen Shakti oder die Energie der Göttin insbesondere zur Verstärkung der nährenden und beruhigenden Natur von Heim und Herd kultivieren, die Familie, Gemeinschaft und Gesellschaft erhalten. Das weibliche Prinzip muss geehrt und beschützt werden, um universelle Heilung auf einer tieferen emotionalen Ebene zu ermöglichen. Frauen müssen ermutigt werden, den Fluss der Gnade, Liebe und Hingabe zu pflegen.

Shraddha oder tiefer Glaube ist ein Gefühl von Verständnis und Vertrauen, einhergehend mit der Überzeugung von der Existenz wohlwollender Kräfte des bewusstseinsdurchdrungenen Universums. Andererseits mündet Shraddha oder Glaube ohne Weisheit in bloße […]