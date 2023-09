Tee: ein zartes Blatt mit großer Wirkung

Die weite Welt in einer winzigen Tasse: die segensreiche Tradition des Tees und eine kleine Teekunde.

Wie kein anderes Getränk gibt Tee den Menschen eine tiefe Erfahrung von geistiger Harmonie und körperlicher Reinheit. In spirituellen Traditionen wird er besonders geschätzt, weil er uns Achtsamkeit und Stille lehrt und uns zu uns selbst bringt. Gesundheitsbewusste lieben ihn, weil er eine Vielzahl von heilenden und gesundheitsfördernden Anteilen enthält, die Konzentration steigert und einfach gut schmeckt. Aufgrund seiner Vielfalt ist für jeden Geschmack etwas dabei. Man muss nur neugierig genug sein, um zu erleben, was eine kleine Pflanze alles bereithält.

Die Ursprünge

Nirgendwo auf der Erde hat Tee eine so lange Tradition wie in China. Seit Jahrtausenden wird er dort wegen seines zart-herben Aromas geschätzt. In keinem anderen Land ranken sich so viele Legenden um die Entdeckung des Tees wie dort. Eine davon handelt von Bodhidharma, dem ersten Patriachen des japanischen Zen-Buddhismus. Er saß viele Jahre lang meditierend vor einer Felswand, in der Hoffnung, auf diese Weise Erleuchtung zu erlangen. Als ihm trotz seiner Bemühungen eines Nachts die Augen vor lauter Müdigkeit zufielen, war er so verärgert über sich selbst, dass er sich beide Augenlider abriss und sie wegwarf. Über Nacht schlugen sie Wurzeln, und zwei immergrüne Teesträucher wuchsen daraus empor. Als Bodhi-dharma davon kostete, fühlte er sich auf der Stelle gestärkt und erfrischt und konnte so seine Meditation mit klarem Geist und wachem Körper fortsetzen. Eine weitere Legende beschreibt eine Erfahrung des chinesischen Kaisers Shennong. Dieser ging im Jahre 2737 vor Christi Geburt in seinem Garten spazieren und hielt dabei eine Schale mit heißem Wasser in der Hand. Plötzlich kam ein Windhauch auf und wehte drei Blätter eines wild gewachsenen Teestrauches geradewegs in seine Tasse. Dem Kaiser stieg ein so angenehmer Duft in die Nase, dass er das grüne Getränk kostete und fortan zum begeisterten Teetrinker wurde. Mit seiner Lobeshymne auf den Tee „Tee weckt den guten Geist und weise Gedanken. Er erfrischt das Gemüt. Bist du niedergeschlagen, so wird dich Tee ermuntern“ ging er in die Geschichte ein.

Ein Blatt, unzählige Geschmacksrichtungen

3000 Jahre lang war der Genuss von Tee auf China beschränkt. Dort kannte man lange Zeit nur wild wachsenden Tee und […]