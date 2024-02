Dem Himmel so nah – Adler Thermae Toskana

Heißes Thermalwasser, malerische Landschaften und Verwöhnprogramm auf hohem Niveau: Urlaub im Orcia-Tal.

Es gibt Orte, an denen fühlt man sich dem Himmel ein Stück näher. Das Hotel „Adler Thermae“ in der Toskana ist ein solches Domizil, an dem einem das Herz aufgeht und der Geist zur Ruhe kommt. Das Familienhotel liegt in einer der schönsten Gegenden der Toskana, dem Orcia-Tal, einer Region, die im Jahre 2004 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. „Das Orcia-Tal ist ein außergewöhnliches Beispiel aus der Renaissance-Zeit, das die Ideale einer ästhetischen Landschaft im höchsten Maße widerspiegelt“, so die Begründung.

Schaut man vom Hotel aus auf die malerische Landschaft, die einen hier umgibt, so weit das Auge reicht, so erscheint diese Beschreibung schon fast wie ein Understatement. Denn die hügelige Landschaft mit ihren weichen Formen und mittelalterlichen Dörfchen und ihren Olivenbäumen und Zypressen raubt einem schon mal den Atem, so unsagbar schön ist dieses Tal. Kein Wunder, dass diese Region bereits von den Malern der senesischen Schule während der Blütezeit der Renaissance hoch gefeiert wurde und auch heutzutage hier besonders im Frühjahr und Herbst schöne Landschaftsfotografien gemacht werden, die zur Bildmeditation anregen.

Touren von unter­schiedlicher Länge und mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden lassen das Herz eines jeden Gastes höher schlagen. Kommt man dann voller Eindrücke ins Hotel zurück, kann man sich in der woh­ligen Wärme und bei duftendem Dampf im magischen Ambiente des Travertin Steinbruchs in den verschiedenen Saunen entspannen.

Heilende Quellen

Neben dieser einzigartigen Landschaft, köstlichen Weinen und fruchtigen Olivenölen hat das Orcia-Tal aber noch eine weitere Besonderheit, von der das Hotel Adler Thermae profitiert: Es ist das heiße Thermalwasser von Bagno Vignoni, das seine spürbare Heilkraft aus der Tiefe der Erde bezieht. Während man im 36 Grad warmen Außenpool des Hotels liegt und den Blick über die toskanische Landschaft schweifen lässt, wirkt das bikarbonat- und sulfathaltige Wasser wohltuend auf den ganzen Körper, insbesondere auf Haut, Knochen und Gelenke. Bis dieses wohltuende Nass das Hotelbecken erreicht, hat es bereits einen langen Weg hinter sich: Zuerst musste dafür der versickernde Regen durch die wasserdurchlässigen oberen Schichten in die Tiefe der Erde eindringen, sich dabei erwärmen und so Mineralien und Schwefelverbindungen aus dem Gestein auslösen. In einem zweiten […]