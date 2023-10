Kraftplätze und magische Orte in Südtirol

Ob du bei einer Wanderung der Natur lauschst, dich auf der Yogamatte mit der Energie der Erde verbindest oder in einem Hotel auf der Liege am Swimming-Pool einfach mal die Seele baumeln lässt – Südtirol bringt dich zurück zur eigenen Quelle.

Wo anfangen mit der Schwärmerei, wenn man in eine Provinz verliebt ist, die ganze 7400 Quadratkilometer groß und übersät ist mit mystischen Kraftorten, fulminanten Landschaftsformationen, lauschigen Plätzchen, bombastischen Schlosshotels und einem feinen Yogaangebot? Am besten mit dem, was mich persönlich immer wieder zutiefst berührt: mit der Natur.

Wer Augen und Herz offenhält, der wird verstehen, warum Südtirol auffallend reich an Sagen und Legenden ist, die sich um die majestätischen Landschaftsformen ranken und von geheimnisvollen Orten berichten. An einem so mystischen Platz wie den Hexenbänken auf der Seiser Alm erzählt man gerne Geschichten von Königen und Hexen. Und Kraftplätze wie die Stoanernen Mandln locken mit über hundert Steingebilden Neugierige an und erzählen demjenigen, der mit einem offenen Herzen zu ihnen kommt, viel über das Leben. Aber auch so unvergleichliche Formationen wie die Erdpyramiden sind einfach ein Erlebnis. Ja, es heißt sogar, dass die Rittener Erdpyramiden die höchsten und formschönsten Pyramiden in Europa sind. Und die finden sich hier nicht nur an einem Ort, sondern gleich an drei Plätzen: Im Finsterbachgraben auf dem Weg von Lengmoos nach Mittelberg, im Gasterergraben in Unterinn und im Katzenbachgraben unterhalb von Oberbozen.

Klein, aber fein

Wer eine Idee davon bekommen möchte, wie Täler einst ausgesehen haben, bevor der Mensch sie begradigte, bebaute und veränderte, der sollte das kleine, beschauliche Villnößer Tal besuchen. Mit den Dörfern St. Peter, St. Magdalena und Teis ist es mit seiner Gesamtlänge von 24 km ein relativ kleines Tal. Es heißt, dass es eines der letzten naturbelassenen Täler ist. Ein besonderer Kraftort ist hier der Flitzer Wasserfall, den man von Pitzack aus erreicht. Obwohl dieses kleine Juwel zu den am meisten besuchten Tälern Südtirols zählt, besticht es durch seine atemberaubenden Panoramen und seine tiefe Stille.

Wer ihr lauscht, der wird in einen Dialog eintauchen mit dem, was Größer ist, namenlos ist. Und was nur in der Stille wirklich gehört werden kann.

Kraftorte gibt es aber noch viele andere: Ein besonders magischer Ort ist […]