Ayurveda ist tiefer als der Ozean

Dr. Vasant Lad trug wesentlich dazu bei, dass der Ayurveda seinen Weg in den Westen fand. Im Gespräch mit YOGA AKTUELL vermittelt er einen Eindruck von den vielen Feinheiten und von der transformierenden Heilkraft des Ayurveda.



Dr. Vasant Lad

lebt den Ayurveda mit jeder Faser seines Seins und hat die komplexen ayurvedischen Lehren auf allen Ebenen durchdrungen. Wie hingebungsvoll er sein Leben der indischen Heilkunst widmet, ist im Dokumentarfilm Der Doktor aus Indien von 2018 eindrucksvoll veranschaulicht worden. YOGA AKTUELL sprach mit ihm über seine tiefen Einblicke in die Geschenke des Ayurveda und über seine ganz persönlichen Erfahrungen aus der jahrzehntelangen Anwendung.

Ayurveda hat mich gelehrt, dass jeder Mensch ein einzigartiger Ausdruck des Bewusstseins und Ayurveda im wahrsten Sinne des Wortes eine Medizin des Individuums ist.

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Wie sind Sie zum Ayurveda gekommen?

Dr. Vasant Lad: Mein Vater und meine Großmutter behandelten uns Kinder ausschließlich mit Ayurveda-Medizin. Und wenn damals jemand aus der Nachbarschaft krank wurde, kam er zu meinem Vater. Er gab den Leuten dann einige Kräuter, und sie fühlten sich danach besser. In gewisser Weise wurde mein Vater so zum Medizinmann. Ayurveda wird in allen abgelegenen Dörfern praktiziert, wo keine modernen medizinischen Einrichtungen vorhanden sind.

Eines Tages entwickelte meine Großmutter ein nephrotisches Syndrom, und die Nieren versagten. Sie hatte hohen Blutdruck, erhöhte Harnstoffwerte im Blut und Schwellungen im ganzen Körper. In diesen Tagen versuchte jeder Arzt sein Bestes, um sie zu heilen, doch es war ziemlich schwierig. Schließlich behandelte sie ein ayurvedischer Arzt, ein Freund meines Vaters und bekannter Vaidya, mit Ayurveda. Es hat ihr das Leben gerettet. Dieser Vaidya schaute meinen Vater und mich an und sagte zu meinem Vater, er solle mich zur Ayurveda-Schule schicken. Er sagte es beiläufig. Monate zogen ins Land. Als ich dann meinem Guru begegnete und er mir voraussagte, dass ich ein berühmter ayurvedischer Arzt sein würde und Ayurveda in der westlichen Welt verbreiten würde, fand ich darin seinen Segen. Dort begann meine lebenslange Reise auf den riesigen Berg des Ayurveda.

Ich bin noch immer ein Schüler des Ayurveda. Ayurveda ist tiefer als der Ozean. Er wird in poetischen Sanskrit-Werken und in den Sutras dargelegt. Jedes einzelne Sutra hat eine tief verborgene Bedeutung. Wirklich, Ayurveda hat mein […]